‘Ya es primavera’ de la mano de Elsa Pataki y El Corte Inglés

Esta primavera, la actriz y modelo madrileña Elsa Pataky nos lleva a descubrir rincones mágicos de la reconocida Costa Brava en la nueva campaña de primavera de El Corte Inglés. Bajo la sombra del emblemático lema Ya es primavera, Pataky, reconocida por su participación en películas como Fast & Furious y Poker Face, así como en series como La tierra de las mareas y la icónica Al salir de clase, presenta la nueva colección femenina para la nueva temporada primaveral de El Corte Inglés.

La nueva campaña de Ya es primavera está compuesta por piezas de colecciones de marcas como Woman Limited, Woman Fiesta El Corte Inglés, Lloyds, Tintoretto, Sfera, Latouche, Guess, Aristocrazy, Vidal & Vidal, Uno de 50, Gioseppo y Ralph Lauren, todas disponibles en El Corte Inglés. Con la llegada de la primavera, también comienza la temporada de eventos, ya sean celebraciones o reuniones más casuales y es por ello por lo que la actriz, en colaboración con El Corte Inglés, ofrece un sinfín de posibilidades para una de las épocas más especiales del año.

En esta nueva campaña, la firma opta por la reinvención de prendas clásicas, indispensables en cualquier armario, tales como el traje sastre o chaquetas básicas. Una de las novedades primaverales es la llegada de los flecos a nuestros diseños, así como el uso de materiales como el crochet.

Durante los visuales de la campaña protagonizada por Elsa Pataki, se vislumbran los must que se convertirán en un acierto asegurado para cualquier ocasión. La modelo y actriz luce su característico estilo elegante y distintivo exhibiendo prendas como un vestido largo y vaporoso en tono marrón, un vestido corto de fiesta con flecos tornasolados un mono amarillo con flecos de Sfera y dos conjuntos de pantalón y chaqueta a juego. Estilismos frescos y únicos para celebrar la llegada del buen tiempo y de la anhelada estación de la primavera una vez más. Los colores que marcarán las tendencias más actuales de esta temporada abarcan tonos cálidos y naturales, en una clara evocación a la tierra, así como tonalidades azules que nos transportan directamente a la esencia del mar, con efectos iridiscentes que recuerdan el brillo del sol sobre el agua.

De esta forma, Elsa Pataki sigue la estela de estrellas del cine como Blanca Suárez, protagonista de la anterior campaña, o la laureada Ana de Armas. “Por fin has vuelto”, anuncia la reconocida actriz para dar inicio a la nueva campaña primaveral de 2023. Durante el spot, la protagonista recorre diversas localizaciones del entorno mediterráneo de la Costa Brava hasta llegar a su destino que, como no podía ser de otra manera, es el propio mar. La campaña Ya es Primavera cuenta con difusión a través de plataformas digitales, publicidad exterior, revistas y anuncios de 45”, 30”, 20” y 10”. Esta campaña ha sido creada por equipos internos de El Corte Inglés en colaboración con la productora The Royal Company. Sen Senra ha realizado una versión de su canción Por ti especialmente para El Corte Inglés. Las fotografías han sido realizadaspor Quentin de Briey. El estreno del anuncio tuvo lugar el 19 de marzo y ya se encuentra disponible en todas las plataformas y soportes físicos.