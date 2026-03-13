Quillo Cocina Flamenca se suma a nuestro calendario de tapas de Cuaresma con una propuesta llena de duende

Dani Reche, al frente de Quillo Cocina Flamenca, impulsa una cocina que reinterpreta el recetario andaluz con creatividad y respeto por el producto

La gastronomía también forma parte del calendario emocional de la Cuaresma en Sevilla. Durante estas semanas previas a la Semana Santa, muchos restaurantes recuperan recetas tradicionales de vigilia en las que el pescado y las verduras toman el protagonismo. En una nueva parada de nuestro calendario de tapas de Cuaresma visitamos Quillo Cocina Flamenca, donde el chef Dani Reche propone una cocina con identidad propia y mucho carácter.

El restaurante nace del sueño personal de Reche y su pareja, que decidieron abrir un espacio gastronómico cerca de casa donde desarrollar el tipo de cocina que realmente querían ofrecer. Hace unos tres años encontraron una casa centenaria en Castilleja de la Cuesta que llevaba tiempo cerrada y la transformaron en el restaurante que hoy recibe a sus clientes. El resultado es un espacio acogedor, con un patio y una decoración que evocan la idea de estar en una casa abierta al comensal.

El propio nombre del restaurante resume bien su filosofía. "Cocina flamenca" no hace referencia a la cocina del norte de Europa, sino a una cocina con duende, con chispa y profundamente conectada con la cultura andaluza. La idea es reinterpretar recetas tradicionales sin perder su esencia, actualizando sabores que forman parte de la memoria gastronómica de muchos comensales.

Bacalao confitado con crema de zanahoria

La tapa que protagoniza esta parada de nuestro calendario es uno de los platos más consolidados de la casa. Se trata del bacalao confitado con crema de zanahoria, una elaboración que se mantiene prácticamente desde la primera carta del restaurante y que sigue siendo una de las más solicitadas por los clientes.

El bacalao se confita lentamente en aceite de oliva para que conserve su jugosidad y su textura delicada. Este proceso permite que el pescado se mantenga firme pero, al mismo tiempo, que se deshaga en lascas muy suaves al probarlo. Para completar el plato, se acompaña con una crema de zanahoria y puerro que aporta dulzor, equilibrio y un contraste muy interesante con el sabor del pescado.

Bacalao confitado en aceite de oliva y acompañado de una suave crema de zanahoria, una de las tapas más representativas de Quillo Cocina Flamenca / Carolina Rojas

El resultado es una tapa elegante, equilibrada y muy representativa del estilo de cocina que defiende Dani Reche: respeto al producto, técnica cuidada y sabores reconocibles.

Tradición andaluza reinterpretada

Más allá de esta propuesta, la carta de Quillo Cocina Flamenca está llena de platos que reinterpretan el recetario andaluz desde una mirada contemporánea. Entre ellos destaca el chicharrón de pez espada, una creación original que se acompaña con una manteca colorada elaborada con la propia grasa del pescado.

También tienen buena acogida otras elaboraciones como la berenjena glaseada con salsa de tomate, una tapa sencilla pero llena de sabor que encaja perfectamente con la filosofía del restaurante.

Además, el equipo trabaja constantemente con productos de temporada, lo que permite que la carta vaya evolucionando a lo largo del año. Con esta propuesta, Quillo Cocina Flamenca se consolida como un restaurante diferente en el área metropolitana de Sevilla, donde la tradición andaluza se revisa con creatividad, pero siempre con respeto a sus raíces.