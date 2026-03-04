El Rastrillo de Nuevo Futuro vuelve del 5 al 8 de marzo en el Casino de la Exposición

Nuevo Futuro Sevilla celebra este próximo fin de semana, desde mañana jueves 5 al domingo 8 de marzo, una nueva edición de El Rastrillo, uno de los principales eventos solidarios que se celebran en Sevilla y que este año cumple 40 años, con el objetivo de recaudar fondos para la labor que esta asociación desarrolla con niños menores y jóvenes que han sufrido situaciones adversas dentro de su núcleo familiar, y que están bajo el sistema de protección de las administraciones públicas con medidas de guarda o tutela.

El evento se desarrollará en el Casino de la Exposición, con la participación de más de 40 puestos y espacios organizados por voluntarios y empresas y firmas exclusivas que expondrán sus productos y artículos para colaborar en la recaudación de fondos para la labor de Nuevo Futuro Sevilla, que comenzó sus primeras actividades solidarias precisamente en el Casino, en los años 80 del pasado siglo XX.

El evento cuenta con la colaboración de numerosas entidades e instituciones y dispondrá de puestos y espacios de diferentes firmas, negocios y empresas donde los visitantes podrán adquirir multitud de productos y artículos relacionados con la moda, complementos, obras de arte y antigüedades, decoración, moda infantil, y moda flamenca, además de degustar tapas y platos en sus diferentes zonas de restauración.

La recaudación de El Rastrillo se destinará a consolidar el último proyecto de la asociación: un piso de emancipación para los jóvenes extutelados que tienen que dejar sus hogares infantiles cuando cumplen la mayoría de edad, para así poder acompañarlos en sus primeros años de independencia y autonomía. “Este proyecto es muy importante porque estos adolescentes tienen que dejar con 18 años nuestros hogares, y tienen que enfrentarse al mundo sin herramientas de apoyo en la mayoría de los casos. Con este piso podemos ofrecerles la opción de contar con un lugar donde vivir, y facilitarles esa parte para que puedan seguir desarrollándose como personas y preparándose para su futuro”, señala Fátima Tassara, presidenta de Nuevo Futuro en Sevilla. “Ahora que llega la primavera, que es tan especial Sevilla con sus fiestas, animamos a toda la ciudad para que venga al Rastrillo y colabore con este proyecto tan bonito. El Rastrillo es el espacio perfecto para hacer compras o adquirir artículos de moda, complementos o decoración a través de las firmas y empresas locales”, ha sentenciado.

El Rastrillo 2026 cuenta con la participación y patrocinio de numerosas entidades e instituciones que de manera desinteresada colaborarán con esta causa solidaria.

Puestos y actividades de El Rastrillo

El evento contará con stands en los que participarán firmas y empresas de moda, complementos, decoración, antigüedades, artesanía y joyería, entre otros, que presentarán productos de gran calidad y novedosos en Sevilla. Así, en decoración estarán presentes firmas como Vainica, Camcabeceros, La Rufina Antiques, 2 Buscadoras de Tesoros, Barnacle Home, Rocío Ramos Paul, Mon Cerámica, Reyes Gordon, Juliana Campos Rojo, Bysisa y Candy Mariñas. Por su parte, en el ámbito de la moda participarán Bucur, Doble U, Sinlunaritos, Majos Collections, Twoties2, Lart, Masot, 3enAsia, Monte del Río, Sonia Bolín, Klassé, Oliver, Carmen Fernández Arteaga, Lourdes Mauri, y DobleFhandmade.

Asimismo, en el apartado de complementos expondrán las firmas Reyes Ortega, Casilda Medina, Lourdes Mauri Shop, Westie Corbatas, IS Unique, Marta Ovelar, Isabel Peinado Barron, Macadamia Bagsandmore, Clementimes Bag, Kisko Calzados, y Günaydin&co. En moda infantil estarán presentes las firmas Nenebyhand, y Lola Cascales, mientras que en moda flamenca lo harán Sinlunaritos, Marta Ovelar y Los Mantones de Mariquilla.

En el caso de joyería y bisutería, participarán marcas como Rocío Porres Joyas, Roses d’Helena, Felippa Complementos, Omi Touch, Reyes Ortega, Rocío Ayuso, Matiset Collection y Bcoqui. Por último, también participarán con distintos productos Ringana Cosmética. Además de todo ello, Nuevo Futuro Sevilla dispondrá de un stand atendido por su voluntariado en el que se ofrecerán a la venta productos donados 100% por varias entidades y empresas colaboradoras, cuya recaudación será destinada íntegramente a los fines de la asociación.

Como ya es habitual en los eventos de Nuevo Futuro Sevilla, se dispondrá de una zona de restauración y bar ambigú, organizada por los voluntarios de la asociación, en la que se ofrecerán cada día aperitivos donados por empresas, restaurantes y caterings de Sevilla, así como guisos caseros cada día. Toda la recaudación de esta zona de restauración también irá destinada íntegramente a la labor de la entidad.

El horario de visita de “El Rastrillo” será de 12:00 a 21:00 horas de jueves 5 a sábado 7 de marzo, y el domingo 8 de marzo de 12:00 a 15:00. La zona de restauración quedará abierta hasta las 24:00. El donativo para la entrada es de 3 euros.