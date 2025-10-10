Comienza la centenaria romeria de uno de los pueblos más históricos de Sevilla: Es una fiesta de Interés Turístico de Andalucía

Este fin de semana, desde el jueves, 9 de octubre y hasta el próximo lunes, día 13, tendrá lugar la celebración de la Romería de Torrijos, uno de los eventos más emblemáticos y conmemorativos del municipio de Valencina de la Conncepción que este año se celebra el segundo domingo de octubre, según la costumbre local.

La Romería de Torrijos tiene su origen tras el hallazgo del Santísimo Cristo de Torrijos en el año 1600. Desde entonces, la imagen se venera en la Hacienda de Torrijos, una antigua fortaleza árabe que acoge estas celebraciones cada segundo domingo de octubre. Ya en el siglo XX, a partir de 1923, la Hermandad organizó la peregrinación hacia la huertecilla, consolidando esta cita como una de las más reconocidas del calendario comarcal. Tan es así que acabaría siendo declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, además de estar catalogada por la propia Consejería de Turismo como la 4ª Romería en importancia de la comunidad autónoma por afluencia de romeros. De hecho y como dato curioso, se trata de la única romería del sur de España que está dedicada a la imagen de Jesucristo.

En esta ocasión, el municipio de Valencina de la Concepción se viste de gala del 9 al 13 de octubre para vivir una de sus fiestas más queridas: la Romería en honor al Santísimo Cristo de Torrijos, que este año cumple 425 años desde su hallazgo. A lo largo de las cinco jornadas que dure la celebración, el entorno estará lleno de música, actividades de diferente tipo, tradición y mucha diversión y disfrute en torno a una de las celebraciones más emblemáticas del Aljarafe sevillano.

Programación de la Romería de Torrijos

Este año la programación de la Romería de Torrijos está llena de propuestas para todas las edades, incluyendo conciertos, pasacalles, tren turístico, toros de fuego, DJs y fuegos artificiales, además de un animado ambigú gastronómico en el parking de la Hacienda Tilly, que se convertirá en el epicentro de la diversión. El parking en el que tiene lugar este encuentro permanecerá cerrado durante la romería y en los días posteriores.

Viernes, 10 de octubre

23:30 horas: Concierto de Paco Candela

01:00 horas: Toros de fuego en la calle Trabajadores

en la calle Trabajadores 02:30 a 05:30 horas: actuación de DJ Lalo Sánchez

Sábado, 11 de octubre

17:00 a 19:00 horas: Pasacalles con animación de La Charanga, Los Sones y DJ Celeven (salida desde el parking de la Hacienda Tilly)

La Charanga, Los Sones y DJ Celeven (salida desde el parking de la Hacienda Tilly) 19:00 a 22:00 horas: actuación de DJ GonMarin

22:00 horas: Toros de fuego en la calle Trabajadores

Domingo, 12 de octubre

14:00 a 19:00 horas: Tren turístico por Torrijos (Itinerario: Rotonda Parque de Torrijos, calle Bulerías, Sitio de Valencina Ambulatorio, calle Alamillo, Camino de los Nazarenos, Avenida de Andalucía, Plaza Ntra. Sra. de la Estrella, Rotonda Parque de Torrijos)

por Torrijos (Itinerario: Rotonda Parque de Torrijos, calle Bulerías, Sitio de Valencina Ambulatorio, calle Alamillo, Camino de los Nazarenos, Avenida de Andalucía, Plaza Ntra. Sra. de la Estrella, Rotonda Parque de Torrijos) 23:30 a 00:00 horas; Castillo de fuegos artificiales en la Plaza Ntra. Sra. de la Estrella

Lunes, 13 de octubre