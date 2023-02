Camino de Santiago | Vía Arán-Pirineos, etapa 7: Vilaller-Bonansa

Ficha Ruta lineal Distancia: 12,9 Km Dificultad: Moderada Inicio: Vilaller Final: Bonansa Poblaciones que atraviesa: Montanuy, Escané, Noales y Bibiles Ascenso total: 670 m Descenso total: 410 m Naturaleza: 5/5

Etapa corta pero ondulada. Tras el esfuerzo de las dos últimas jornadas, ésta nos la podemos tomar como un descanso. Dejaremos atrás Lérida para internarnos definitivamente en Huesca, provincia en la que nos llevaremos más tiempo en esta Vía Arán-Pirineos.

En Vilaller, retornamos al puente de hierro sobre el río Noguera Ribagorzana, pasamos a la otra margen y doblamos a la izquierda. El GR-17 comienza a subir por unos senderos flanqueados por setos que atraviesan praderas en un primer momento, para después internarse en densos bosques, por terreros abruptos. Pasado un kilómetro y medio desde la salida, daremos una granja. A partir de aquí, el sendero comienza un zigzagueo, pero tras la primera horquilla, tomamos una trocha que sale a la izquierda. La pisada vuelve a complicarse algo por aquí. Pasados unos 500 metros, atravesamos el límite entre Cataluña y Aragón. Nos daremos cuenta porque los carteles indicativos llevan ya simbología de la Junta de Aragón.

Al poco de la frontera entre Comunidades, el sendero vuelve a ensancharse, aunque el ascenso no da respiro (en unos cuatro kilómetros se suben unos 400 metros). Al acceder a una pradera, el camino se bifurca. Vamos a la izquierda hasta dar con un carril de cemento que sube hasta Montanuy, primera localidad de la jornada.

Este pueblo, de sólo 48 habitantes, es bastante pintoresco por sus vistas al valle y las montañas próximas, la uniformidad de las piedras de las casas o las coloridas flores de las ventanas. Subimos hasta la plaza para atravesar la población por la Calle de la Fuente. Cuando el asfalto termine, viramos a la derecha por una trocha que sigue ascendiendo. El GR-17 comparte trazado con PR-HU 100 o Ruta de los Pueblos.

Las rampas se endurecen mientras subimos por la falda del cerro. Al pasar bajo unas tubería, llegamos al Pilaret de San Miquel (veremos con claridad el lugar porque hay un santo en un templete). Las vistas desde aquí arriba son inmejorables.

Al poco, afrontamos la primera bajada de la jornada. El sendero de tierra desciende con cierta suavidad hasta desembocar en una carretera local que nos deja en la aldea de Escané. Otra población muy pequeña (4 habitantes), con muchas de sus casas en ruinas. Será un panorama habitual en esta zona, plena España vaciada. En cuanto accedamos a las casas por el norte, viramos a la derecha para adentrarnos en otro bosque. La inclinación del suelo se acentúa considerablemente por aquí rumbo al Valle de Baliera.

El sendero cruzará perpendicularmente una carretera local a media bajada para volver a meterse entre la vegetación de nuevo. Tras varios zigzags, entramos en Noales por la calle San Sebastián. Esta localidad se asienta cerca de la carretera nacional. El callejeo describe una amplia S antes de salir a la N-260 por una curva. Caminamos unos metros por el arcén antes de cruzar la calzada para salir por el lado izquierdo. Compartimos ahora trazado con el GR-18.

Nos colocamos junto al río La Valira de Castanesa hasta situarnos al pie de una ladera. Vamos a subir ahora una cuesta que nos va a parecer un muro: en menos de medio kilómetro, subimos 150 metros de alto por una senda cabañera. El trazado no está definido y tendremos que intuir por dónde será más cómodo avanzar.

Arriba del todo, el camino se embellece. Aunque se interna en un bosque, de vez en cuando disfrutaremos de bellos claros que nos permitirán admirar las montañas de los alrededores. Sin pérdida, ya que la vereda nos la delimitan dos vallas electrificadas, conectamos con una carretera local tras unos 2 kilómetros aproximadamente. Ya podemos ver Bibiles.

Se trata de otra aldea muy reducida con muchas casas abandonadas. Describimos una amplia curva por la carretera hasta la última casa de esta población. Seguimos el muro trasero de la vivienda hasta dar con una trocha incómoda con mucha inclinación lateral. Un leve ascenso y las praderas pasarán a llenar el paisaje.

Entre Bibiles y la Ermita de Sant Roc hay 1,5 kilómetros. Merece la pena parar y entrar en este pequeño templo románico. Su oscuridad y silencio nos cautivarán. Apenas 500 metros más adelante, accedemos a Bonansa, un pueblo algo mayor que los que hemos ido visitando en esta jornada.

Bonansa sorprende por la cantidad de hospedaje que ofrece, de hecho, en verano es bastante turístico. Pese a ello, es un lugar muy tranquilo, con grandes casas típicas de la zona hechas en una piedra ocre.

La etapa es muy corta, pero no tenemos más remedio que parar aquí (siempre que no hagamos acampada), ya que el próximo tramo es muy solitario y no hay opción de parada hasta pasar el Congosto de Obarra. Llegar hasta allí de una tirada endurecería demasiado el recorrido, sobre todo teniendo en cuenta el perfil tan accidentado que nos aguarda.