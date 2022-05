Etapa 7 de la Vía de la Plata desde Sevilla: Fuente de Cantos-Zafra

Ficha Ruta lineal Distancia: 25,5 Km Dificultad: Moderada (Precaución si hace calor) Inicio: Fuente de Cantos Final: Zafra Poblaciones que atraviesa: Calzadilla de los Barros y Puebla de Sancho Pérez Naturaleza: 2/5

Seguimos avanzando por el interior de Badajoz. La ruta de la séptima jornada de la Vía de la Plata es otro ejemplo de monotonía. No es muy bonita, pero paciencia porque la recompensa es su final: Zafra es una ciudad donde merece la pena pararse y visitar su interesante patrimonio. La etapa es relativamente larga, de unos 25 kilómetros, aunque con un perfil llano.

La salida desde Fuente de Cantos se hace como como siempre: partimos rumbo norte. Se sigue la calle San Juan hasta una explanada con la Ermita de San Juan de Letrán y un parque. Aquí comienza un camino muy bien marcado que avanza casi en línea recta y sin dificultades durante 6 kilómetros hasta Calzadilla de los Barros.

El Camino atraviesa el pueblo de sur a norte por la Plaza Rodríguez Moñino, Plaza de España y Camino de Zafra. Es muy recomendable visitar la Iglesia del Divino Salvador, que alberga un extraordinario retablo del siglo XV declarado Monumento Histórico Artístico.

Por lo demás, el municipio cuenta con todos los servicios, aunque cuidado si se pasa muy temprano porque podría estar todo cerrado. Hay que tener en cuenta que el siguiente pueblo está a más de 14 kilómetros y no hay nada por medio: ni fuentes ni bares.

Una vez que abandonemos las casas, la ruta sigue dos variantes: la oficial va por un camino que evita en la medida de lo posible la N-630 y la alternativa sigue el arcén de esta carretera. Si llueve mucho, lo recomendable es ir por el arcén, ya que el camino de tierra se enfanga demasiado.

El trayecto oficial atraviesa los arroyos del Molinillo y del Romo. Posteriormente, sube al arcén de la N-630 y a unos 600 metros aproximadamente se desvía por un giro en ángulo recto por un carril a la izquierda. El recorrido atraviesa a continuación más riachuelos: el Porrino y el Matasanos. Aproximadamente, a mitad de recorrido, se llega a la carretera de Medina de las Torres (la BA-069). También la cruzamos y vamos derecho por el sendero que se dirige directo a La Puebla de Sancho Pérez.

Si se hace esta etapa en primavera y ha llovido mucho, es muy posible que en Fuente de Cantos nos recomienden ir por el recorrido alternativo. Es algo más largo, pero se evita el excesivo barro de la otra opción. Al poco de salir de Calzadilla de los Barros, buscamos la N-630. No hay que preocuparse excesivamente por el tráfico, ya que casi toda la circulación va por la A-66. Aunque no está señalizado, no hay pérdida: se va por el arcén izquierdo hasta el cruce con la carretera BA-069 que va a Medida de las Torres. Bajamos por esta carretera hasta que veamos un arroyo y justo después un camino de tierra que cruza perpendicularmente. Hay que tomar esa salida hacia la derecha (hay una flecha del Camino). En este punto, se une al trazado oficial y volveremos a ver las marcas con frecuencia.

La Puebla de Sancho Pérez cuenta también con todos los servicios y es un punto casi obligado donde descansar, a pesar de que Zafra está ya bastante cerca (a menos de una hora). Desde este municipio se sale por la carretera BA-160. En las proximidades de la ciudad, las flechas nos sacarán por la Carretera Vieja de la Puebla, que accede ya a las primeras casas. Se toma a la derecha la calle Juan Ramón Jiménez y después la Avenida de la Estación a la izquierda, que ya nos dejará en el centro de la ciudad.

Zafra es la principal ciudad que nos encontramos desde que salimos de Sevilla. Se trata de un municipio con un marcado acento rural y un patrimonio interesante, en el que destaca el Palacio de los Duques de Feria o la Iglesia de la Candelaria, de estilo gótico. Merece la pena dar un tranquilo paseo por su centro urbano y disfrutar con calma sus rincones.

La meta es lo más destacado de esta etapa larga. Como se ha indicado en las guías de las jornadas previas, mucho cuidado con el sol y el calor. En todas estas etapas no hay sombra casi en la totalidad del recorrido.