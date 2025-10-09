La sala David Puentes de Sevilla acoge la primera exposición individual de la artista jerezana Belén Smits

Llega a la Sala David Puentes de Sevilla la primera exposición individual de la artista jerezaba Belén Smits. Bajo el título de ALBERO, al compás de la luz, la muestra se inaugurará en este espacio de la Fundación Cultura Andaluza el próximo viernes 10 de octubre a las 20:00 horas. A partir de ese momento, podremos disfrutar de la nueva oferta cultural durante el transcurso de dos semanas.

La joven autora, que muestra su trabajo a través de las redes sociales (@bsmitso), se presenta ahora con toda la magia que se desprende de sus trazos. Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, nos acerca sin mayor pretensión al talento emergente de los nuevos creadores andaluces.

'ALBERO, al compás de la luz', una exposición de Belén Smits

A lo largo de la exposición, que podremos disfrutar hasta el próximo 24 de octubre, en horario de 18:00 a 21:00 horas, reúne 12 obras de mediano y gran formato realizadas en polvo de carboncillo sobre papel, así como también una pequeña escultura. Su lenguaje, con un fuerte estilo personal, navega entre lo figurativo y lo etéreo.

Según explica la sala de arte, situada en la calle Salmedina 3, "Smits explora la vibración de la luz y el movimiento", atrapando para ello la intensidad de lo fugaz; aquello que se desvanece en un suspiro y permanece anclado en la memoria. Tal y como podemos ver en su cuenta de Instagram, dibuja con un simple bolígrafo a grandes figuras como Lola Flores, José Mercé o la Paquera de Jerez. Todos ellos, cuentan con un inconfundible aire de desvanecimiento; es un instante que se diluye.

ALBERO nos sumerge en el momento exacto que sucede cuando la luz se quiebra en matices. Funciona así como una "metáfora de una pintura que no busca fijar lo evidente, sino dejar al descubierto lo invisible: la emoción que late detrás de cada gesto, de cada arquitectura, de cada sombra".

¿Quién es la artista jerezana Belén Smits?

La Sala de arte David Puentes, perteneciente a la Fundación Cultura Andaluza y situada en la calle Salmedina 3, está en el distrito de Bellavista - La Palmera. Será ahí donde los asistentes puedan disfrutar en persona de la calidad dibujística de la artista, que muestra en redes sociales el proceso por el que retrata a grandes artistas de la cultura jerezana.

Su trabajo es de una gran calidad y ahora se mostrará accesible, de lunes a viernes, para todos aquellos que deseen adentrarse en el mundo del arte más actual. De esta forma, los dibujos de Belén Smits se suman a la amplia oferta cultural prevista para este otoño en la ciudad. Todo ello, después de haber participado en la exposición colectiva del I Certamen Internacional de Pintura 'Ciudad de Jerez', compuesta por 34 creaciones pictóricas.

Inaugurada por la alcaldesa María José García-Pelayo, se abría el pasado 3 de septiembre un "otoño muy cultural" en Jerez de la Frontera que, ahora, da el salto a la capital hispalense, con la llegada de la primera muestra en solitario de Smits; un recorrido entre luces y sombras.