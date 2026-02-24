Salen a la venta las entradas de 'Madrilucía', el gran evento en Madrid inspirado en la Feria de Sevilla: abonos para casetas privadas desde 2.000 euros

Madrid acogerá esta primavera Madrilucía, un ambicioso evento que recrea el espíritu de las celebraciones andaluzas en pleno corazón de la capital. La cita se celebrará del 20 al 31 de mayo en el recinto de Iberdrola Music Madrid, donde más de 200.000 metros cuadrados abastecidos al 100% con energía renovable se transformarán en un pueblo efímero de farolillos, música y tradición.

Definida por la organización como “una feria viva, abierta a todos, donde el alma del sur late con acentos diferentes”, la propuesta aspira a convertirse en la gran cita cultural del calendario madrileño, combinando tradición, turismo, gastronomía y espectáculos.

Un proyecto con raíces históricas

La iniciativa fue concebida por Francisco de Paula López entre 1986 y 1995 con el objetivo de recuperar el espíritu de los encuentros que marcaron la historia cultural de Madrid y mostrar el arte andaluz sin estereotipos. Durante aquellos años, enclaves emblemáticos como Puerta de Alcalá, Gran Vía y el paseo de Paseo de la Castellana se llenaron de caballos, carruajes y trajes de volantes, en un movimiento cultural que fomentó el vínculo entre madrileños y andaluces.

Casi cuatro décadas después, el proyecto regresa adaptado al siglo XXI como una feria sostenible, moderna y global, con vocación de crecer cada año en programación y público.

Más de 400 casetas y seis grandes zonas

El recinto se organizará en distintos espacios temáticos:

Zona Festiva : más de 400 casetas decoradas al estilo tradicional andaluz, con música en directo y servicios continuos.

: más de decoradas al estilo tradicional andaluz, con música en directo y servicios continuos. Zona Cultural : stands dedicados al arte, la moda flamenca y la artesanía.

: stands dedicados al arte, la moda flamenca y la artesanía. Zona Ecuestre : desfiles de caballos, carruajes históricos y exhibiciones de doma.

: desfiles de caballos, carruajes históricos y exhibiciones de doma. Zona Gastronómica : tapas, cocina de autor, catas de aceite, vinos y jamón.

: tapas, cocina de autor, catas de aceite, vinos y jamón. Zona Recreativa : atracciones y juegos para toda la familia.

: atracciones y juegos para toda la familia. Zona Musical: espectáculos flamencos y conciertos gratuitos incluidos con la entrada.

Entradas generales y programación

Las entradas generales ya están a la venta con dos turnos diarios:

Pase de día (12:00) : entre 15 y 20 euros .

: entre . Pase de tarde-noche (19:00): entre 25 y 40 euros, según la jornada.

El acceso incluye toda la programación artística común, como masterclass y concursos de sevillanas, desfiles de moda flamenca, espectáculos, DJs de fusión, mercado artesanal, atracciones y food trucks. Con esta entrada se podrá acceder a todas las casetas públicas.

Casetas privadas desde 55.000 euros

Madrilucía prevé su celebración en torno a San Isidro en un recinto de más de 20.000 metros cuadrados. / Madrilucía

Uno de los elementos más exclusivos será la posibilidad de reservar casetas privadas, cuyo precio parte de 55.000 euros. Cada módulo cuenta con 100 m² e incluye decoración completa, iluminación, mobiliario, barra equipada, limpieza y 300 pulseras de acceso para invitados, además de invitaciones a la cena inaugural con personalidades públicas. También se ofrecen abonos para la caseta club oficial desde 2.000 euros, con acceso preferente y beneficios exclusivos durante varios días.