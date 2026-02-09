San Valentín y Carnaval se viven de forma inmersiva en Sevilla

Sevilla se prepara para un febrero lleno de ocio cultural poco convencional. Con la llegada de San Valentín y el Carnaval, la ciudad suma propuestas que combinan tecnología, historia y entretenimiento, invitando a residentes y visitantes a vivir experiencias únicas. Entre ellas destaca Eclipso Cultural Adventures, la compañía internacional especializada en experiencias de realidad virtual, presente en ciudades como Nueva York, Londres y París, que ofrecerá una promoción 2x1 del 11 al 14 de febrero en su espacio sevillano, ubicado en pleno corazón de la ciudad, en la Avenida de Kansas City, 32.

Estas propuestas se presentan como una opción ideal tanto para parejas como para familias, para amantes de la historia, curiosos de la cultura y para quienes deseen descubrir por primera vez la realidad virtual de forma inmersiva y memorable.

Un San Valentín diferente

Para celebrar el amor de una manera distinta, Eclipso propone la experiencia Titanic: Ecos del Pasado, un viaje romántico e inolvidable que invita a las parejas a sumergirse en una de las historias más emotivas del siglo XX. Durante 30 minutos, los visitantes podrán revivir la travesía del legendario transatlántico británico, explorando sus espacios a escala real y disfrutando de una narrativa envolvente que hace sentir cada detalle del histórico viaje.

Carnaval con adrenalina histórica

Los amantes de la fiesta y la historia encontrarán en Coliseo: el mítico escenario una propuesta igualmente impactante. Esta experiencia traslada al público al corazón de la antigua Roma, donde podrán recorrer mercados, interactuar con habitantes de la época y vivir la intensidad de un espectáculo en el Coliseo, acompañados por una multitud virtual de 80.000 espectadores. Gracias al innovador sistema de realidad virtual de libre movimiento, los asistentes disfrutan de un Carnaval totalmente diferente, lleno de cultura y entretenimiento, ideal para compartir con amigos, en pareja o en familia.

Con estas experiencias, Eclipso refuerza su apuesta por Sevilla como una de las grandes capitales europeas de la cultura inmersiva, ofreciendo planes diferentes, emocionales y memorables para disfrutar en fechas señaladas.