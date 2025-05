Sevilla, entre las ciudades "más románticas" de Europa según un prestigioso medio británico

Sevilla ha sido reconocida como una de las ciudades más románticas de Europa por el prestigioso diario británico The Times, en un reciente artículo titulado “10 of the most romantic city breaks in Europe”, una selección que celebra los destinos europeos ideales para una escapada en pareja. La inclusión de la capital andaluza en esta lista consolida su atractivo internacional como lugar de inspiración, belleza y romanticismo.

La imagen de portada del reportaje la protagoniza la emblemática Plaza de España, una elección visual que resume la esencia de Sevilla: monumental, encantadora y evocadora. Junto a ciudades como Venecia, París, Praga, Viena o Gante, Sevilla se distingue como una de las pocas representantes del sur de Europa, compartiendo lugar únicamente con La Valeta, en Malta.

Según The Times, “la principal ciudad de Andalucía es especialmente irresistible en primavera, cuando los naranjos en flor impregnan el aire con su embriagador aroma cítrico y las temperaturas rondan los 20 grados”. El texto destaca también el encanto del otoño sevillano, cuando el calor veraniego da tregua y permite disfrutar de la ciudad con mayor serenidad.

Entre los atractivos mencionados por el medio británico se encuentra el complejo palaciego del Real Alcázar, descrito como una joya adornada con jardines amurallados de gran esplendor, ideales para un paseo matutino antes de la llegada de los turistas. The Times recomienda además perderse por el antiguo barrio de Santa Cruz, con sus casas encaladas cubiertas de flores, y culminar la jornada con un espectáculo de flamenco íntimo en la Casa de la Memoria, donde “bailaores y cantaores narran historias apasionadas de amores eternos”.

La propuesta romántica se completa con una ruta nocturna de tapas, brindando con fino y saboreando jamón ibérico, como cierre perfecto para una escapada inolvidable en pareja.

Esta distinción subraya el atractivo internacional de Sevilla como destino turístico, no solo por su patrimonio cultural y gastronómico, sino también por su atmósfera acogedora y evocadora.