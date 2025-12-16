Sevilla entra oficialmente en la Red de Juderías de España

Sevilla ha entrado oficialmente en la Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad con otros cinco municipios tras un proceso de evaluación técnica desarrollado a lo largo de 2024 y 2025. Además de la capital andaluza, la entidad ha incluido a Calatayud, la Ciudad Autónoma de Melilla, Uncastillo, Llerena y Valencia de Alcántara. El periodo de recepción de candidaturas se abrió entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre de 2024. En este tiempo, los municipios interesados han presentado una memoria técnica acreditativa de la existencia, conservación y señalización de un patrimonio judío relevante, avalada por un órgano académico de reconocido prestigio.

Asimismo, las candidaturas han constatado la inversión municipal realizada en la recuperación del legado judío y el compromiso con el desarrollo de actividades culturales y turísticas vinculadas a la cultura sefardí.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Red de Juderías de España constituyó una Comisión Técnica, integrada por la gerencia y técnicos de las ciudades miembro, que entre el 15 de diciembre de 2024 y el 15 de julio de 2025 fue la encargada de evaluar y verificar las candidaturas, incluyendo la realización de visitas oficiales a los municipios finalistas.

La Comisión Técnica de la Red de Juderías de España llevó a cabo visitas técnicas oficiales a los seis municipios candidatos entre los meses de marzo y julio de 2025, con el objetivo de comprobar in situ la información aportada en las memorias técnicas y valorar el estado de conservación, señalización y gestión del patrimonio judío, así como el grado de implicación institucional de cada municipio.

A principios de diciembre, los días 1 y 2, los seis muncipios realizaron la defensa técnica de sus candidaturas en Madrid, en las sedes de Turespaña y el Centro Sefarad-Israel, ante la Mesa de Presidencia de la Red de Juderías de España de forma presencial y la Comisión Técnica.

Tras estas sesiones, la Comisión Técnica elevó sus informes finales a la Presidencia, la Mesa de Presidencia y la Asamblea General. En este último escalón, las 21 ciudades miembro procedieron a la votación de las candidaturas, aprobándose la admisión de los seis municipios.

Las nuevas ciudades adquirirán la condición de miembros de pleno derecho a partir del 1 de enero de 2026.

El año 2025 marca un momento especialmente relevante para la Red de Juderías de España, al coincidir con la celebración de su 30 aniversario, una efeméride que refuerza la trayectoria y consolidación del proyecto común desarrollado por las ciudades miembro a lo largo de estas tres décadas.

Asimismo, la Red de Juderías de España ha anunciado que en Fitur 2026, se celebrará el acto institucional de traspaso de la Presidencia, del alcalde de Ribadavia, César Fernández, al alcalde de Segovia, José Mazarías, así como la presentación oficial de los nuevos miembros de la Red.

El año 2026 se presenta, además, como una etapa de impulso y renovación, con el desarrollo de nuevas acciones de promoción turística y patrimonial, así como el fortalecimiento de colaboraciones con entidades nacionales e internacionales, alineadas con los objetivos del nuevo marco estratégico.

En este marco de consolidación y proyección futura, la Red de Juderías de España ha confirmado que no se admitirán nuevas solicitudes de adhesión durante al menos los próximos cuatro años, una decisión que refuerza su crecimiento ordenado, basado en el rigor histórico, la adecuada conservación del patrimonio y el compromiso de las ciudades que la integran.