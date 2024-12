Sevilla se queda sin los mercadillos navideños de la Alameda de Hércules y de la Encarnación

La Navidad este año está un tanto descafeinada en Sevilla. Este año no habrá atracciones en el muelle de las Delicias, el Prado de San Sebastián solo alberga una pista de hielo y los mercadillos de Navidad en la Magdalena, la Encarnación y la Alameda de Hércules aún no están en funcionamiento. Este año el Ayuntamiento decidió externalizar la organización de los mercadillos de la Encarnación y de la Alameda de Hércules. La escogida fue Málaga es Arte, una empresa de la costa del Sol con dilatada experiencia que el pasado 19 de octubre publicó en sus redes sociales que los mercados se celebrarían del 29 de noviembre al 6 de enero. El de la Magdalena, a fecha de hoy 4 de diciembre, aún no está montado ni siquiera, pero los de la Alameda y Encarnación no se celebrarán, o por lo menos como estaban previstos.

Desde la empresa malagueña han explicado que presentaron dos proyectos, uno para la Alameda de Hércules y otro para la Encarnación. Sin embargo, cuando el día 26 de noviembre aún no tenían las licencias tramitadas decidieron recoger velas y marcharse a Málaga sin llevar a cabo un proyecto "que era espectacular" y que había sido modificado todas las veces que el distrito lo había requerido. "Ante esta situación y la incertidumbre que generaba a los vendedores que ya habían pagado por estar en el mercado, comenzamos a devolver el dinero y decidimos no seguir con el proyecto por la imposibilidad de cumplir los plazos", explican desde la empresa, que es la encargada de mercados como el de Puerto Banús o el de Muelle Uno en Málaga.

"Creemos que no podemos jugar con el pan de estos vendedores que en durante la época de Navidad realizan gran parte de sus ventas, por lo que teníamos que actuar cuanto antes y devolverles el dinero para que puedan encontrar otro mercadillo en el que ofrecer sus productos", señalan.

No es la única actividad navideña que este año no estará en Sevilla. Este año será el primero desde 2018 en el que Sevilla on Ice no estará en las Navidades en la ciudad. La empresa organizadora del Parque Temático Navideño ha explicado que tras haberle comunicado el Ayuntamiento la imposibilidad de montar las atracciones en el Muelle de las Delicias – como en años anteriores –por la Magna. La empresa solicitó otro espacio, concretamente el Prado de San Sebastián. "Sin embargo, y de forma oficial, la única respuesta que hemos recibido ha sido lo que los medios han publicado, sin que ha día de hoy nadie del ayuntamiento haya contactado con nosotros para indicarnos algo al respecto", señalan desde la empresa.