Qué hacer en Sevilla este fin de semana: la emoción de Silvia Pérez Cruz, el humor de Dani Rovira y el regreso de la ópera

Este jueves 2 de octubre, la cantante Sílvia Pérez Cruz llega al Cartuja Center CITE con su espectáculo Canciones, un concierto en el que recorrerá parte de su discografía más reciente junto a la banda que la acompañó en la grabación de Toda la vida, un día (2023).

Nacida en Palafrugell en 1983, Pérez Cruz es una de las voces más personales de la música actual, con una trayectoria marcada por la versatilidad y las colaboraciones con figuras como Jorge Drexler o Joan Manuel Serrat. Su propuesta combina la raíz mediterránea con un constante afán de experimentación, lo que la ha convertido en una intérprete capaz de emocionar en cualquier género. Ha sido definida por el propuo Jorge Drexler como "una voz que marca una generación", y ha sido capaz de construir una trayectoria en la que conviven el flamenco, el jazz, la música popular ibérica y latinoamericana, y la experimentación más arriesgada, siempre con un sello personal inconfundible.

En Sevilla presentará un espectáculo que refleja la esencia de su música, delicadeza, riesgo y una conexión especial con el público. En Canciones se cruzan temas de su último disco con piezas de otros proyectos recientes, como Lentamente, grabado junto al guitarrista argentino Juan Falú, hasta su alianza creativa con Salvador Sobral.

Las entradas están disponibles a través de cartujacenter.janto.es.

El Teatro de la Maestranza revive el mito de ‘Don Giovanni’ de Mozart

Del sábado 4 al domingo 12 de octubre, el Teatro de la Maestranza de Sevilla pondrá en escena Don Giovanni, uno de los títulos imprescindibles del repertorio operístico. La obra maestra de Wolfgang Amadeus Mozart, con libreto en italiano de Lorenzo da Ponte inspirado en El burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina, fue estrenada en 1787 en Praga y desde entonces se ha consolidado como un clásico universal.

La producción que llega ahora a Sevilla procede de la Ópera de Colonia (Oper Köln) y cuenta con la dirección escénica de Cecilia Ligorio. Al frente de la orquesta estará Iván López Reynoso, mientras que en el segundo reparto la dirección musical correrá a cargo de Mariano García Valladares. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y el Coro del Teatro de la Maestranza serán los encargados de dar vida a esta partitura junto a un reparto de primer nivel, con nombres como Alessio Arduini, Ekaterina Bakanova y George Andguladze.

Las funciones se celebrarán los días 4, 8, 10, 11 y 12 de octubre, siempre a las 20 horas, excepto el domingo 12, que será a las 18 horas. Además, el jueves 2 de octubre habrá un preestreno para jóvenes con entradas a 10 euros. Los precios generales oscilan entre 30 y 165 euros, disponibles en taquilla y en web.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hasta el próximo domingo 19 de octubre se celebra en la Plaza de San Francisco la XLVIII Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, encuentro cultural, organizado por la Asociación de Amigos del Libro Antiguo, que reunirá a libreros de toda España en este espacio dedicado a la literatura.

Entrada gratuita.

‘Florence Foster’ llega a La Fundición

Del jueves 2 al domingo 5 de octubre se pondrá en escena en La Fundición la comedia Florence Foster, obra de Amada Producciones, interpretada por Amada Santos y Oliver Gil, revive la historia de la soprano neoyorquina Florence Foster Jenkins, célebre por su poco talento vocal.

Entradas disponibles desde 13 euros en patronbase.com.

Dani Rovira convierte la tristeza en carcajadas en Sevilla

Este primer fin de semana de octubre Sevilla recibe a uno de los cómicos más queridos de nuestro país: Dani Rovira. El sábado 4 y el domingo 5 de octubre, el malagueño se subirá al escenario del Cartuja Center CITE con su nuevo espectáculo Vale la pena. Un show para llorar de risa y viceversa, un monólogo de hora y media pensado para todos los públicos.

En esta propuesta, Rovira se adentra en un terreno poco habitual en la comedia: la pena, la tristeza y el duelo. Con su característico humor cercano y vitalista, el actor busca darles valor sin estigmatizarlos, mostrando que incluso las emociones más difíciles tienen cabida en nuestras vidas y pueden transformarse en un motivo para reír.

El cómico, que se dio a conocer en los escenarios del circuito de monólogos y alcanzó gran popularidad con Ocho apellidos vascos —papel que le valió un Premio Goya a Mejor Actor Revelación en 2015—, regresa a la capital hispalense tras otros espectáculos como ¿Quieres salir conmigo? y Odio. Con Vale la pena, Dani Rovira promete un viaje cargado de humor y humanidad, en el que el público pasará de la risa a la reflexión y de la emoción a la carcajada.

Entradas disponibles desde 20 euros en cartujacenter.janto.es.

Un fin de semana mágico para los más pequeños con el mejor teatro

El primer fin de semana de octubre llega cargado de propuestas de teatro infantil en Sevilla, pensadas para disfrutar en familia. El sábado 4 y el domingo 5 de octubre, los más pequeños podrán vivir la magia, la aventura y la música en tres escenarios distintos de la ciudad.

La Sala Cero presenta Black and white, un espectáculo de Producciones Avanti que combina humor, ilusión y magia para niños a partir de 3 años, con una duración de 60 minutos. Una experiencia divertida y sorprendente que se podrá ver el sábado por la tarde y el domingo en sesión matinal. En La Fundición, la compañía Rata Parda trae La bibliotecaria viajera y el misterio del libro vacío, una obra de teatro recomendada también a partir de 3 años, en la que los pequeños espectadores viajarán al mundo de los libros y la imaginación. Por último, el Auditorio Cartuja acogerá el domingo Un siglo de magia, un musical de Octopus Producciones que rinde homenaje a las canciones más entrañables de Disney, ideal para todos los públicos.

Tres propuestas únicas para un fin de semana donde el teatro y la magia se convierten en protagonistas de la ciudad sevillana.

Llega la ‘Dopamina 2025’ de Raule

El viernes 3 de octubre, el Cartuja Center CITE recibe a Raule, cantante y compositor jerezano, dentro de su nueva gira Dopamina 2025. El artista presentará un espectáculo en el que combinará sus temas más conocidos con las nuevas canciones que irá publicando.

Entradas disponibles desde 30 euros en cartujacenter.janto.es.

Ópera ‘Les enfants terribles’

El domingo 5 de octubre, a las 22 horas, la Real Fábrica de Artillería de Sevilla será escenario de la ópera Les enfants terribles de Philip Glass. Esta producción del Festival de Ópera de Sevilla y el Ayuntamiento cuenta con la dirección escénica de Susana Gómez.

Entradas desde 28 euros en icas.sacatuentrada.es.

‘El perro negro’ de Paco Pérez Valencia

Hasta el 11 de enero de 2026, la Sala Atín Aya del Espacio Turina será escenario de la exposición El perro negro, dedicada a Paco Pérez Valencia. La muestra reúne 240 piezas que recorren cuatro décadas de trayectoria, ofreciendo un viaje por la evolución creativa del artista sanluqueño.

Entrada gratuita.

Exposición de Sandra Poulson en el CAAC

Hasta el 5 de abril de 2026, el CAAC de Sevilla presenta una exposición de Sandra Poulson, artista angoleña formada en Londres. Su obra transforma objetos cotidianos en piezas que reflejan el contexto cultural, social y político de Angola.