Qué hacer en Sevilla este fin de semana: Mónica Naranjo celebra sus 30 años de carrera y Duki arrasa en La Cartuja

El Live Sur Stadium será testigo de una noche única con los grandes éxitos de la artista catalana en sus versiones originales.

Este próximo sábado 11 de octubre, la imponente e impecable voz de Mónica Naranjo resonará en el Live Sur Stadium, junto al Estadio de la Cartuja, en un concierto que promete ser una de las grandes citasmusicales del año. La artista catalana celebra tres décadas de trayectoria con su ambiciosa gira internacional Greatest Hits Tour, que recorrerá España, América del Sur y Estados Unidos, reuniendo a miles de seguidores en cada parada.

En este nuevo espectáculo, la intérprete de éxitos inolvidables como Desátame, Sobreviviré, Pantera en libertad o Solo se vive una vez repasará las canciones más emblemáticas de su carrera en sus versiones originales, acompañadas de una producción de primer nivel, con luces, sonido y visuales que reflejan su característico estilo teatral y lleno de fuerza.

Mónica Naranjo, considerada una de las voces más poderosas del panorama musical internacional, combina un inigualable rango vocal con una presencia escénica magnética. A lo largo de su carrera, ha explorado géneros tan diversos como el pop, el rock, la ópera o la música electrónica, manteniendo siempre su sello personal. Ha vendido más de diez millones de discos en todo el mundo y es la cantante española con más premios World Music Awards, además de acumular numerosos Discos de Oro, Platino y Diamante.

Las entradas están disponibles a través de elcorteingles.es

God Save The Queen, el mejor show tributo a Queen llega a la Cartuja

God Save The Queen / Pilar Pereira

Este jueves 9 de octubre, el Cartuja Center CITE de Sevilla rugirá al ritmo del mejor rock clásico con la llegada de God Save The Queen, el espectáculo internacional que rinde homenaje a la legendaria banda británica Queen. Considerado por crítica y público como el mejor show tributo del mundo, este montaje argentino ha conquistado más de 40 países y vendido millones de entradas, convirtiéndose en un fenómeno global.

Con una puesta en escena inolvidable, sonido impecable y vestuario idéntico al de las giras originales de Queen, el espectáculo revive la fuerza y la emoción de los conciertos que marcaron una época. Durante más de dos horas, el público podrá disfrutar de los grandes himnos del grupo británico, desde Bohemian Rhapsody y We Are The Champions hasta Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga, Under Pressure o Somebody to Love. Cada detalle, desde la iluminación hasta la interpretación vocal y gestual del vocalista, recrea con una precisión casi mágica la presencia escénica de Freddie Mercury.

God Save The Queen, un directo imprescindible para los amantes del rock y la nostalgia, llega a Sevilla para demostrar que la leyenda de Freddie Mercury sigue más viva que nunca.

Eva Soriano regresa con ‘Disfrutona’

Eva Soriano

Este sábado, Eva Soriano presenta su nuevo monólogo Disfrutona en el Cartuja Center CITE . La humorista y presentadora catalana, conocida por su paso por Late Motiv, El Club de la Comedia o La Resistencia, ofrece un show para mayores de 16 años lleno de humor fresco.

Entradas disponibles desde 20 euros en cartujacenter.janto.es.

Gonzalo Hermida arranca nueva gira

Gonzalo Hermida

Este viernes 10 de octubre, Gonzalo Hermida inaugura su nueva gira con un concierto en el Cartuja Center CITE. El cantautor gaditano presentará temas de su próximo disco, aún inédito, como Mamá te prometí, Que no se acabe la noche y Nadie se muere de amor.

Entradas disponibles desde 20 euros en cartujacenter.janto.es.

Duki arrasa en Sevilla con su gira ‘Ameri World Tour 2025’

Duki

El fenómeno del trap argentino Duki aterriza en Sevilla el viernes 10 de octubre, con un concierto único en el Live Sur Stadium. El artista, nacido en Buenos Aires en 1996 bajo el nombre de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, presentará su nuevo trabajo discográfico Ameri, un álbum que confirma su estatus como una de las voces más influyentes del panorama urbano internacional.

Este nuevo tour mundial promete una experiencia visual y sonora de alto voltaje, con una puesta en escena espectacular y un repaso por sus grandes éxitos, desde She Don’t Give a FO hasta Goteo o Givenchy. Ameri cuenta con colaboraciones como Myke Towers, Bizarrap, Arcángel, Eladio Carrión, Morad, Milo J o Lia Kali. Con una trayectoria meteórica, Duki pasó de dominar las batallas de freestyle en Buenos Aires a llenar estadios y liderar las listas de Spotify a nivel mundial. Reconocido por popularizar el trap en Argentina y abrir el camino a toda una generación de artistas, ha conseguido nominaciones a los Latin Grammy y colaboraciones con Bad Bunny o C. Tangana. Parte de la recaudación irá destinada a las víctimas de la Dana de Valencia.

Entradas disponibles desde 49 euros en elcorteingles.es

MyPlaylist Fest 2025, tres días de música y diversión para todos los gustos

Pignoise

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre, Sevilla disfrutará de la celebración del MyPlaylist Fest 2025, un festival que llenará de ritmo el entorno del Estadio de la Cartuja, en el sector norte de la Isla. Durante tres intensas jornadas, el público podrá disfrutar de conciertos, actividades, gastronomía y un gran ambiente festivo.

El festival contará con tres escenarios: uno principal con los artistas más reconocidos, otro dedicado a grupos emergentes y una zona previa inspirada en una caseta de Feria, donde se mezclarán actuaciones en directo, concursos, juegos y retos para los asistentes. La oferta musical reunirá a grandes nombres del panorama español como Melendi, Café Quijano y Pignoise, cabezas de cartel de esta edición. También actuarán artistas de diferentes estilos como Íñigo Quintero, Travis Birds, Los Estanques y El Canijo de Jerez, junto a Lia Kali, Despistaos, Besmaya, Juanlu Montoya, Javypablo, Tomasito o Pol 3.14, entre muchos otros. Además, el MyPlaylist Fest busca dar visibilidad a las nuevas promesas de la música con un concurso de bandas en directo, cuyo ganador tendrá la oportunidad de actuar en el escenario principal.

‘Soledad: vida y obra de mi abuela’

Selu Nieto

Del 9 al 19 de octubre, la sala La Fundición acoge la obra Soledad: vida y obra de mi abuela, una tragicomedia de la compañía Teatro A La Plancha. Dirigida por Susana Hernández e interpretada por Selu Nieto, combina humor y emoción en homenaje a la memoria familiar.

Entradas disponibles desde 13 euros en patronbase.com.

David Bustamante, inédito

David Bustamante

El 12 de octubre, David Bustamante actuará en el Cartuja Center CITE dentro de la gira de presentación de su nuevo disco, Inédito. Este undécimo álbum de estudio incluye once canciones originales, compuestas por el propio artista, que combina baladas y ritmos pop.

Entradas disponibles desde 35 euros en cartujacenter.janto.es.

‘Miguel Benlloch. Bajar la voz’

Miguel Benlloch

Del 9 de octubre al 5 de abril de 2026, el CAAC presenta la exposición Miguel Benlloch. Bajar la voz. La muestra reúne obras audiovisuales, sonoras, textiles y documentales distribuidas entre la Capilla de San Bruno, Santa Catalina, la bodega y el claustrillo mudéjar.

Entradas desde 1,80 euros, solo para la exposición.

Javier Ruibal y ‘Saturno Cabaret’

Javier Ruibal

Javier Ruibal llega al Teatro Alameda, este jueves, con Saturno cabaret, inspirado en su disco homónimo. Ambientado en la Barcelona de los años 50, el artista estará acompañado por la Orquesta del Cabaret, bajo la dirección escénica de Juan Echanove y Bernardo Sánchez.