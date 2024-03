Dos andaluces en la élite de la pesca nacional

La pesca deportiva no es, ni por asomo, lo que era hace años. La imagen del pescador, obsesionado por sacar peces y más peces, se ha transformado, convirtiendose en algo bien distinto. La pesca moderna requería de un nuevo enfoque, que la llevara a responder a las necesidades de una sociedad y un planeta que cambian demasiado rápido.

El cambio climático, la escasez de un bien tan preciado como el agua y el imparable avance del ser humano sobre los escasos recursos naturales que nos quedan han hecho necesario que cualquier actividad llevada a cabo en el medio natural asuma un sentido conservacionista, de mínimo impacto. En el caso de la pesca deportiva no iba a ser menos y son unos cuantos los impulsores de esta nueva tendencia que lleva varios años ya poniendose en práctica. Antes el pescador sólo capturaba peces. Ahora captura momentos, emociones,sentimientos, y todo ello observando muy de cerca aquello que le rodea, su entorno más cercano, como testigos privilegiados de lo que sucede día a día en los más recónditos rincones de nuestra geografía. No se es buen pescador si no hay un compromiso con el medio ambiente.

No son pocos los aficionados a este deporte que se han convertido en activistas medioambientales, que cambiaron la cesta llena de peces por una preciosa foto con con sus capturas antes de ser desparasitadas y devueltas sanas y salvas al agua. Las nuevas corrientes de pensamiento en la pesca la convierten, anunque pueda parecer paradógico, en un medio para la conservación de las especies piscícolas y sus entornos. En Andalucía no nos hemos quedado atrás en ese sentido y podemos presumir de tener a personajes influyentes dentro de esa nueva corriente de pescadores sostenibles y ecologistas, que desde hace años comenzaron a crear tendencia para que la pesca deportiva fuese un ejemplo de sostenibilidad.

Es el caso del sevillano Luis Guerrero. Su dilatada experiencia, recorriendo caña en mano los más escondidos rincones del país, le ha llevado a vivir en primera persona el proceso de degradación real que ha sufrido la mayor parte de nuestro entorno natural. Sentir este cambio le hizo poner en práctica una actividad que no sólo se limitaba a la mera captura de peces. Actividades como recoger cientos de kilos de basura abandonada en el campo, denunciar delitos medioambientales o salvar peces en peligro, son diferentes caras de lo que para él significa ser un pescador comprometido y sensible con el medio que le rodea. Pero este compromiso, por el que lleva toda su vida trabajando, no solo ha quedado ahí. Artículos, webs, blogs, charlas, cursos, documentales, libros, radio, etc, han sido las diferentes plataformas de lanzamiento de su mensaje, que ha calado muy hondo en gran cantidad de aficionados de nuestro país. Su faceta como reconocido pescador de mosca (la modalidad de pesca más inocua y sostenible) sumada a la lucha activa por nuestros ecosistemas, ha trascendido y ha sido reconocida de diferentes maneras.

Prueba ello son sus tres nominaciones en la segunda edición de los Premios Nacionales de la Pesca "Río de la Vida" 2023, celebrados en La localidad vallesoletana de Arroyo de la Enconmienda, en los que obtuvo el premio al mejor pescador de agua dulce.

Esta población se convierte por unos días en la capital de la pesca moderna, donde se dan cita 700 invitados que pisan una alfombra roja llena de esperanza y de futuro. El lleno absoluto en la tercera edición que se acaba de celebrar en este més de marzo de 2024 no hace más que confirmar que algo ha cambiado en la mentalidad de cientos de miles de pescadores de este país.

En esta tercera edición, Luis, además de estar de nuevo nominado, ha sido el encargado de entregar uno de los premios al gran pescador cordobés Manuel Álvarez, precursor de este concepto de pesca. Estos galardones, además de un orgullo para el deporte andaluz son, sin duda, la prueba de que la pesca deportiva moderna y sostenible es una actividad con proyección hacia un futuro real, en el que se mima al detalle cada matiz en un medio ambiente tan necesitado de cuidados reales efectivos.

"Llevar esta forma de entender la pesca al mar es mi objetivo", confiesa Luis Guerrero, para cuyo fin escribió hace unos años el primer libro escrito en nuestra legua sobre pesca con mosca en el mar.

Diario de Sevilla se hizo eco en su momento de aquel lanzamiento a través de un artículo titulado "Libros de Pesca para Cuidar el Mar" toda una declaración de intenciones sobre la nueva corriente de pesca sostenible actual.