La 'simbólica' foto que ilustra a la perfección el calor en Sevilla que se ha hecho viral en Twitter

El clima de Sevilla y el de su provincia pude definirse como mediterráneo levemente continentalizado. Tiene una gran influencia marítima, debido a la gran proximidad que tiene con el Océano Atlántico, donde se puede apreciar mejor en las localidades del sur y del oeste de la provincia. Podemos decir que Sevilla tiene un clima templado-cálido, debido a su localización geográfica, latitud y entorno.

Los inviernos de Sevilla resultan suaves, ya que la temperatura media no suele ser inferior a 5ºC. No obstante, los veranos suelen ser bastante cálidos o tórridos, normalmente son secos, por lo que no se producen muchas lluvias. A parte, las altas temperaturas suelen ser de gran extensión en el tiempo, las temperaturas de máximas extremas se pueden dar desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre aproximadamente.

También debemos recordar que Sevilla es la capital más cálida de la Península Ibérica debido a su temperatura media en los meses de verano, donde las temperaturas máximas suelen oscilar entre 33-39ºC, sobre todo en los meses de julio y agosto. En al menos 70 días al año, se superan los 32ºC de temperatura y llegar a los 40ºC no es que sea algo especial en Sevilla cuando es verano.

De hecho, esta temperatura se suele alcanzar más de una vez durante los meses de verano. La temperatura máxima que se ha registrado en la ciudad fue en la ola de calor de agosto de 1946, donde se alcanzaron los 47,4ºC.

En la última semana hemos vivido temperaturas similares, aunque no se ha llegado a superar el récord de temperatura. En las redes sociales, el tema del calor ha dado bastante que hablar y una usuario de Sevilla ha sido de las últimas en hacerse viral en Twitter por su ocurrencia.

¿Hace mucho calor por Sevilla?Sevilla pic.twitter.com/4pb7DBc45k — Concepción Perea (@PereaConcha) July 13, 2022

Aunque no es el único lugar de Sevilla donde se ha podido tomar fotos parecidas, ya que otro usuario contestaba al tuit anterior, diciendo ha podido fotografiar una instantánea similar en la zona de Los Arcos.