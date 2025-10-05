Street Food Burger gana The Champions Burger Sevilla 2025 con La Gamberra 3.0

La hamburguesería Street Food Burger se ha proclamado campeona de The Champions Burger Sevilla 2025 gracias a su última creación: La Gamberra 3.0. Es la evolución de la mítica Gamberra 2.0, galardonada en múltiples ediciones anteriores. En esta nueva versión, el equipo de trabajo ha llevado su innovación al límite con una propuesta que redefine el concepto de "burger gourmet".

Por primera vez, un pan relleno de mozzarella y rebozado en Doritos Bits se convierte en el eje principal de la receta, una idea inédita en el panorama nacional que combina técnica, sabor y espectáculo visual. A esta base se suman una costilla ahumada, fat smash, queso cheddar americano de sabor intenso, salsa gamberra para potenciar la explosión de sabor y bacon bits caramelizados que aportan el toque final.

Para Street Food Burger, este premio tiene un significado especial. Conseguirlo en Sevilla, la ciudad donde nació el proyecto y donde se ubican varios de sus locales, supone un reconocimiento al esfuerzo y al apoyo de su comunidad. “Con lo difícil que es destacar en tu propia tierra, cuando muchos apuestan por propuestas que vienen de fuera, hacerlo posible aquí ha sido increíble”, afirma. La marca, fundada en Los Palacios y Villafranca en 2022, ha experimentado un crecimiento meteórico.

El equipo de Street Food Burger posa feliz tras conquistar el premio. / M.G.

Hoy cuenta con locales en Sevilla, Cádiz y Madrid, y ha sido reconocida en distintas ediciones de The Champions Burger como una de las mejores hamburgueserías de España y Europa.

Lo vivido durante los días del evento ha sido, en palabras del equipo, “una auténtica locura”. La propuesta, creada en exclusiva para el campeonato, ha superado todas las expectativas del público. “La Gamberra 3.0 ha demostrado que la originalidad, el trabajo y la pasión siempre acaban brillando. Este premio significa muchísimo para nosotros, sobre todo porque lo hemos conseguido aquí, en Sevilla, nuestra casa”, explica Manuel Rodríguez, CEO de Street Fodd Burger. La victoria tiene además un fuerte componente emocional.

“El gran premio de verdad ha sido ver a nuestra madre venir con nosotros, después de años de lucha y sacrificio que sólo nosotros sabemos. Además, este premio tiene una parte en el cielo, porque nuestro padre siempre está con nosotros”, señala.