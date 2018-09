Las tendencias en moda para este otoño

Los largos días de verano tocan a su fin y con ello se acerca el gran temido cambio de armario. Es hora de sacar la ropa de entretiempo y ver qué outfits pueden permanecer una temporada más. También es el momento adecuado para darse un paseo por las tiendas y ver qué es lo que se llevará este otoño / invierno.Una de las tendencias que viene pisando con fuerza es el neón, en cualquiera de sus tonalidades, pero los grandes diseñadores apuestan por darle vida a esta época del año sacando a relucir el lado más atrevido con colores que poco o nada tienen que ver con esta temporada. El animal print ha decidido venir para quedarse, con la excepción de que no sólo es protagonista el leopardo sino que el estampado de serpiente o cocodrilo predomina en muchas de las prendas más cotizadas para estos meses.

El estilo working tendrá un papel destacado este otoño. Tras la vuelta del verano se reinventa el dress code (código de vestimenta) laboral. En esta nueva temporada, las usuales prendas estructuradas pasan a ser mucho más fluidas y con unos estampados más vivos que permiten ir más allá de los tonos tierra.Una apuesta segura es el denim, como lleva años pasando. Lo vaquero tiene un gran poder de convocatoria y hay muchas maneras de crear un look apropiado para esta estación sin que desentone.

Cuando los diseñadores piensan en tendencias futuras vuelven a lo clásico y a lo austero, por ello hacen de prendas básicas un must have indispensable en el armario. No sólo las prendas más clásicas tienen una relevancia importante este otoño, los logos ocuparán un espacio muy valioso junto con el retorno del peluche que ya marcó la temporada pasada. Bien es cierto que en esta ocasión tendrá más peso en el calzado que en los bolsos o abrigos como ocurrió el invierno pasado.

En cuanto a las tendencias en zapatos vuelve la que ya arrasó en 2017, que viene este otoño con más fuerza y se reinterpreta en modelos que se salen de lo clásico. Y antes de comenzar a usar el calzado propio del invierno como son los botines y las botas, los zapatos de entretiempo tendrán la oportunidad de brillar. Los mocasinesmules triunfarán esta temporada, sin embargo, abandonarán los diseños más clásicos para apostar por estampados o tejidos inesperados como el terciopelo o el animal print. El hecho de que sean el híbrido perfecto entre el mocasín y zapato abierto, los convierte en los ideales para estos meses en los que las diferencias entre verano y otoño se difuminan. Por último, la simbiosis perfecta a destacar es el botín sandalia que combina lo mejor de los dos mundos y de las dos temporadas.

Son los complementos los que terminan de dar el toque de gracia a los modelitos. Vuelven los bolsos que llevaba Carrie Bradshaw en la serie Sexo en Nueva York, de modo que las riñoneras, las bandoleras y los bolsos de pequeño y mediano tamaño serán los que más destaquen esta temporada.