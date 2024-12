Top 3 de los mejores bares de tapas de Sevilla según The Fork

Sevilla es famosa por sus tapas en cualquier época del año y los bares que compiten por alzarse con las mejores de la ciudad son muchos. Desde algunas tradicionales hasta otras de estilo más vanguardista y con toques de la gastronomía propia de otros países, la hispalense cuenta con multitud de establecimientos en los que elaboran tapas de todo tipo y para todos los gustos y necesidades, por lo que decidir cuáles son los mejores bares con tapas se convierte en una tarea complicada.

The Fork, que es un portal con recomendaciones de los mejores establecimientos hosteleros en las ciudades de España, ha elaborado su particular lista de los mejores bares de tapas de Sevilla en función de la nota que le han dado los usuarios a los diferentes negocios de la hispalense. El portal no solo comparte el precio medio de cada bar sino algunas de las características del mismo, como su carta y las fotos de su espacio y su comida. Este es el Top 3 para The Fork (a fecha de diciembre de 2024) de los mejores restaurantes y bares en los que sirven tapas en Sevilla capital:

Artefacto Brasas Bar

Ubicado en la calle Peral, número 1, este establecimiento cuenta con varias opciones para compartir a modo de entrantes, con algunos productos a la parrilla como la pluma ibérica o el brazo de pulpo y con una interesante variedad de tapas, lo que lo convierten en el establecimiento con más puntuación de The Fork en esta categoría. Entre ellas se pueden encontrar las lagrimitas de presa ibérica, los tacos de tartar de atún y las albóndigas de chocos y langostinos, entre otras opciones. La puntuación de este bar es de 9,3 y el precio medio por persona es de 20 euros.

Al Sur Restaurante

Este establecimiento se encuentra en la calle Ramón Carande, número 10, y destaca por tener algunas tapas que se salen de lo común como el carpaccio, las patatas bravas de Antequera, la pastela marroquí, el pan bao o los tacos. También tienen opciones para compartir de mayor formato y algunas carnes en plato. El precio medio de este bar es de 20 euros y tiene una puntuación de 9,3 en The Fork.

Doña Emilia

Doña Emilia pertenece al grupo Manolo Mayo y como indican desde su página web, este establecimiento es un homenaje a la figura de Emilia Cabrera, pareja de Manolo Mayo, y la persona que estuvo tantos años al frente de su cocina, enseñando a cocinar a las cocineras que le tomarían el relevo. Este restaurante se caracteriza por trabajar con productos de temporada y de proximidad pero de una forma más desenfadada que en los otros establecimientos del grupo. Con tapas como la ensaladilla de langostinos y manzanilla o el bacalao gratinado, este establecimiento tiene una puntuación de 9,1 en The Fork. El precio medio por comensal es de 23 euros.