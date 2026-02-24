Torre Sevilla celebra Andalucía con un Pop‑Up Market y abre sus tiendas el 28F

Torre Sevilla celebra el Día de Andalucía con un programa repleto de propuestas para todos los públicos, convirtiéndose en el gran punto de encuentro urbano durante el puente escolar. El complejo acogerá una nueva edición de su Pop-Up Market, activará una promoción especial para disfrutar de la bolera y abrirá toda su oferta comercial el próximo 28 de febrero, festivo en Andalucía.

Con su combinación de arquitectura contemporánea, amplias zonas al aire libre, parques infantiles, gastronomía y comercio, Torre Sevilla se posiciona como el lugar ideal para disfrutar de un día diferente en la ciudad, tanto para familias como para visitantes que buscan experiencias culturales y de ocio en un entorno único.

Pop-Up Market: artesanía, diseño y talento local

Los días 27 y 28 de febrero, de 10:00 a 22:00, la Galería 0 acogerá una nueva edición del Pop-Up Market, que reunirá a 26 marcas de artesanía y diseño independiente. Las firmas participantes han sido seleccionadas por la autenticidad de sus propuestas y por las historias personales que impulsan cada proyecto, reforzando el compromiso de Torre Sevilla con el talento local y la creatividad contemporánea. El mercado se consolida como un plan completo para disfrutar del puente: compras originales, ambiente cultural y actividades para toda la familia en uno de los espacios más singulares de la ciudad.

Entre las marcas participantes destacan propuestas como Cozy Tales, con velas inspiradas en universos literarios; Pisadas Mágicas, zapatería infantil nacida del emprendimiento sevillano; Glass Studio, con piezas de vidrio creadas tras años de formación artesanal; Black Tea Botanic Boutique, especializada en kokedamas y terrarios; La Flor Morá, fruto de un proceso personal de reinvención; Delolacollection, con mantones de flamenca bordados en seda; o Pepita Flowers, con más de 15 años de trayectoria en artesanía floral. Junto a ellas, proyectos de moda, ilustración, joyería y complementos completan un recorrido diverso que invita a descubrir el talento creativo desde múltiples miradas.

El Pop‑Up Market contará además con actividades infantiles y música en directo para celebrar el Día de Andalucía y crear un ambiente festivo durante todo el fin de semana. El viernes 27 de febrero, de 18:30 a 19:30, se ofrecerá un taller de globoflexia infantil; el sábado 28, a las 12:30, tendrá lugar una sesión de pintacaras para los más pequeños; y ese mismo día, a las 18:30, el grupo Salvia Nueva ofrecerá un concierto en directo de 90 minutos con tres voces y guitarra, poniendo el broche musical a la celebración en un ambiente familiar y festivo.

Apertura comercial total el 28F

El 28 de febrero, festivo por el Día de Andalucía, Torre Sevilla abrirá la totalidad de sus tiendas, consolidándose como uno de los destinos clave para disfrutar de una jornada completa de compras, ocio, cultura y gastronomía.

Asimismo, durante los días 27 y 28 de febrero, los miembros de Torre Sevilla Club que realicen compras superiores a 10 euros en cualquier establecimiento del complejo —incluyendo supermercado y restauración— podrán presentar sus tickets en el Punto de Información y optar a tarjetas regalo para disfrutar de la bolera Ozone Bowling. La promoción estará disponible hasta agotar existencias.

Con esta programación especial, Torre Sevilla reafirma su papel como destino urbano imprescindible en Sevilla: un espacio donde comprar, pasear, disfrutar de la gastronomía, descubrir talento local y vivir experiencias culturales al aire libre. Tanto el 27 de febrero, jornada no lectiva ideal para planes familiares, como el 28F, festivo de apertura total, el complejo se convierte en el lugar perfecto para celebrar Andalucía con ocio, creatividad y diversión para todas las edades.