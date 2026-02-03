Torre Sevilla celebra San Valentín con el sorteo de una experiencia romántica

Torre Sevilla lanza una acción especial con motivo del Día de San Valentín, ofreciendo a sus visitantes la oportunidad de ganar una experiencia romántica para dos personas en el Hotel Eurostars Torre Sevilla 5*. El premio incluye una noche de alojamiento y un cóctel en la Terraza Mirador Atalaya, situada en la parte superior del edificio y reconocida por sus vistas panorámicas sobre la ciudad.

La experiencia está diseñada para que la pareja ganadora disfrute de una celebración íntima y memorable, combinando el confort de un hotel de cinco estrellas con la singularidad de uno de los miradores más destacados del skyline sevillano, ubicado en la planta 37 del rascacielos.

La participación en el sorteo está abierta a cualquier persona física mayor de edad. Para optar al premio, los usuarios deberán seguir la cuenta oficial @cctorresevilla en Instagram, indicar “Me Gusta” en la publicación del sorteo y mencionar a otro usuario en los comentarios. El sorteo permanecerá activo hasta el 15 de febrero, y el ganador se comunicará a partir del lunes 16.

Un enclave icónico para una celebración especial

La combinación del hotel de cinco estrellas y la Terraza Mirador Atalaya convierte esta experiencia en una oportunidad singular para disfrutar de Sevilla desde las alturas. El complejo TORRE SEVILLA se ha consolidado como uno de los espacios más fotografiados y visitados de la ciudad, reforzando su papel como referente turístico y cultural. Así, esta acción ofrece a los visitantes una forma diferente de celebrar el amor, invitándoles a disfrutar de una experiencia única en uno de los enclaves más especiales de la ciudad.

Torre Sevilla es el complejo de uso mixto más moderno y representativo de la ciudad. Integrado por la torre más alta de Andalucía, un hotel cinco estrellas, un centro comercial al aire libre, espacios culturales y zonas ajardinadas, se ha consolidado como un polo de actividad económica, turística y social. Su diseño contemporáneo y su ubicación estratégica junto al río Guadalquivir lo convierten en un enclave singular dentro del skyline sevillano.

El Centro Comercial Torre Sevilla, corazón del complejo, destaca por su oferta de moda, gastronomía y ocio, así como por su programación de actividades y experiencias dirigidas a residentes y visitantes.