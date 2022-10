¿Quieres reducir la grasa corporal? Si ya lo has intentado todo pero ves que nada te funciona, entonces es el momento de dar un paso más allá. Porque aunque creas lo contrario, podrás reducir esos centímetros que necesitas con técnicas innovadoras y totalmente seguras. Por eso, es sumamente importante el ponerse siempre en manos expertas. En las Clínicas Dorsia estarás arropada por los mejores especialistas médicos, quienes la convierten en la número uno con más de 75.000 procedimientos cada año.

Así que, sabiendo esto tan solo queda actuar cuanto antes para comenzar a ver los resultados de manera inmediata. Porque si después de cada esfuerzo que hacemos, vemos que no conseguimos lo esperado, nuestra motivación caerá en picado. Algo que no sucederá si te dejas llevar por los 4 tratamientos con los que reducir la grasa corporal. ¡Descúbrelos!

Lipovaser: la liposucción de alta definición

Porque los tiempos cambian y con ellos, también las clínicas de cirugía estética, que intentan innovar ofreciendo las mejores tecnologías para conseguir grandes resultados. Esto es lo que ocurre en las Clínicas Dorsia donde los procedimientos están avalados por un equipo médico excelencia al que más del 91% de los pacientes recomiendan. Dicho esto, comenzamos por uno de esos tratamientos de última generación. Se le denomina Lipovaser o Lipo de alta definición 4D.

¿En qué consiste?

En actuar sobre el tejido graso, lo que significa que otros tejidos como pueden ser los vasos sanguíneos o incluso los nervios, no se ven afectados de ninguna manera. Esto se traduce en menos dolor e inflamación de cara al postoperatorio.

¿Cómo es el procedimiento?

El procedimiento en sí se basa en hacer líquida la grasa. De manera que su extracción sea mucho más sencilla. Además, hay que decir que esta técnica conseguirá una remodelación corporal mayor que la liposucción básica, que todos conocemos. Ya que esculpe tanto zonas más pequeñas como otras más grandes

¿Qué opciones tengo?

Siempre se va a personalizar en función del paciente. Pero debes saber que tienes tres opciones: la lipo pequeña, la mediana y la grande, según la zona o zonas del cuerpo que quieras reducir. Además de eliminar grasa también puedes esculpir la zona que desees con la técnica Alta Definición.

La lipoescultura que remodela por completo tu figura

Otro de los tratamientos con los que reducir la grasa corporal es la lipoescultura. Que se encargará de remodelar por completo tu figura. Se elimina la grasa adherida de una manera definitiva y es un procedimiento que también lo encontrarás en las Clínicas Dorsia bajo la supervisión de los mejores especialistas quienes tienen a su espalda unos 75.000 procedimientos de éxito.

¿Qué es?

Se trata de una cirugía corporal y está indicada para toda persona que quiere remodelar su cuerpo, eliminando las zonas de grasa localizada. Si has pasado por una dieta bastante estricta y con plan de ejercicio pero no has visto resultado, es el momento de dar el paso hacia la lipoescultura.

¿Cómo es el procedimiento?

Se retiran los depósitos de grasa localizada en diferentes puntos del cuerpo. Sobre todo los tejidos adiposos que no se reducen ni se eliminan con dietas y deporte. Este tratamiento se caracteriza porque se puede combinar en él hasta 4 zonas de liposucción clásica en una única operación.

Abdominoplastia

En las Clínicas Dorsia también te vas a encontrar con otro de los tratamientos perfectos para reducir la grasa corporal: la abdominoplastia. ¡Una de las más demandadas y te decimos por qué!

¿Qué es?

Se trata de una cirugía de abdomen. Porque en esta zona del cuerpo es donde más grasa se acumula debido a embarazos o a haber perdido bastante peso y otros motivos, son lo que nos llevan a ver cómo esta zona no está como nos gustaría. Es la mejor solución para eliminar el exceso de grasa y decir adiós tanto a la flacidez como a las estrías.

¿En qué consiste?

Ya lo hemos mencionado, pero queremos recalcar que en esta intervención quirúrgica se va a extirpar la piel y se extrae la grasa. Pero luego, se va a tensar esa piel sobrante y que no se ha podido eliminar con ningún otro tratamiento. También se corrige la flacidez, aplanando y reforzando el vientre. Por lo que los resultados que vas a obtener serán de lo más espectaculares.

La liposucción exclusiva de Dorsia para reducir la grasa corporal

Ya hemos anunciado que en las Clínicas Dorsia tienes siempre las últimas innovaciones en cuanto a tratamientos se refiere. Y esta técnica fue desarrollada por su departamento I+D, basada en más de 8 años de experiencia, siendo única en España. Además, todo ello está supervisado por los mejores especialistas médicos con también, una amplia experiencia en el sector. Por lo que debemos ponernos en sus manos cuando nos decantamos por la liposucción.

¿Qué es?

Además de la liposucción como la conocemos, también se combina la aparatología y la dieta. Por lo que como resultado se consigue reducir el volumen de grasa localizado y al mismo tiempo, una piel más firme y tersa. ¡Será todo lo que siempre habías soñado y poniéndote en manos de un equipo médico especializado!

¿En qué consiste?

Podemos decir que se trata de una cirugía poco invasiva y rápida pero también muy eficaz. Se trata la grasa localizada de una manera global. Dos semanas antes de la intervención comenzarás con la dieta específica así como con sesiones de aparatología. El día de la operación se realizan unas incisiones, que son mínimas, para aspirar la grasa mediante unas finas cánulas. Tras la operación tendrás nuevas sesiones de tratamientos anti-celulíticos y reafirmantes. Los resultados los podrás ver en muy poco tiempo y además, en este caso se van a reducir todos los posibles riesgos de la liposucción clásica. Ya que se trata de un tratamiento menos invasivo y por lo tanto, más seguro. Consiguiendo así una recuperación también más rápida.

Seguro que entre estos 4 tratamientos con los que reducir la grasa corporal, encontrarás el que más se adapte a tus necesidades. ¡Pide tu cita ya!