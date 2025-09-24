Tremenda Muela, la coctelería de culto que imita a un local cubano de los 50: "Los mejores cócteles de Sevilla"

En pleno centro de Sevilla, muy cerca de la Alameda de Hércules, se encuentra el establecimiento de Tremenda Muela, una coctelería de culto que imita a los locales de este tipo propios de la Cuba de los años 40 y 50, en el que no falta la música de fondo y el buen ambiente, además de unas bebidas únicas en toda la ciudad.

Tremenda Muela nace en la hispalense después de que su dueño, Paco Pérez, tuviera la idea de crear un espacio en Sevilla similar al que había podido ver durante sus viajes a lugares como Cuba. De esas experiencias nace Tremenda Muela, una coctelería de nicho que trata de recrear el mismo ambiente de los locales del país centroamericano, con música jazz y latinjazz muy de fondo que no impida que se produzcan charlas agradables en el establecimiento y, sobre todo, que permita que se pueda escuchar la explicación de cada una de las bebidas.

Y es que detrás de este negocio hay una carta con hasta quince tipos de cócteles, aunque las posibilidades en Tremenda Muela son infinitas, permitiendo a cada cliente que cree su combinación como más le guste. También cuentan con algunos destilados premium como ginebras o whiskys para tomarlo de manera distendida en el establecimiento.

Tremenda Muela no cuenta con cerveza ni vino por lo que se trata de un espacio con una clientela que busca disfrutar de un ambiente relajado y de saborear un buen cóctel o destilado. De ahí es precisamente, de donde viene el nombre de Tremenda Muela, una expresión cubana que viene a decir que se ha estado hablando mucho y que su dueño quiso combinar con el concepto de speakeasy, que se refiere a un bar o establecimiento donde se habla en voz baja para no llamar la atención.

Cenas canallas y otras novedades

Esta temporada y al igual que la anterior, Tremenda Muela ofrecerá, además de sus cócteles habituales, las llamadas Cenas canallas, un encuentro que permite degustar comidas de otros países como México o Irlanda con las que acompañan sus bebidas más especiales, de manera que se produzca un maridaje perfecto entre ambas. Para acudir a ellas es necesario hacer una reserva previa a través de las redes sociales de Tremenda Muela, enviando un mensaje directo.

Además de las cenas durante esta temporada la coctelería recibirá a diferentes cocteleros de renombre del panorama nacional con la intención de hacer un guest coctelero que permita ampliar la oferta habitual de Tremenda Muela.

También los domingos Tremenda Muela acogerá, desde las 17:00 horas, Cocktail and Cake, una cita perfecta que permite combinar cócteles con una porción de tarta cuyo sabor irá cambiando semanalmente.

Tremenda Muela se encuentra en la calle Lumbreras, número 4, en el Casco Antiguo de la ciudad y muy cerca de la Alameda de Hércules. El establecimiento cuenta con una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5 en Google reseñas, con casi un centenar de opiniones que sugieren que es un negocio agradable en la zona de la Alameda y único en la ciudad, con «los mejores cócteles de Sevilla», como asegura Mercedes F.

A fecha de septiembre de 2025, el local, que cuenta con una acogedora zona interior, abre los miércoles de 20:00 a 01:00 horas, los jueves hasta las 02:00 horas, viernes y sábados de 19:00 a 02:30 horas y los domingos, como novedad, de 17:00 a 01:00 horas con su esperado Cocktail and Cake. Los lunes y los martes permanecen cerrados por descanso del personal.