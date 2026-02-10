Un tributo a las mujeres que inspiran a las futuras científicas en Sevilla

Cada 11 de febrero, el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que busca visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y fomentar el interés de las jóvenes por las ciencias, un ámbito históricamente dominado por los hombres. En la provincia de Sevilla, esta jornada se extiende más allá del simbolismo, convirtiéndose en una serie de actividades prácticas y participativas organizadas por la Universidad de Sevilla y diversas entidades científicas. El objetivo es claro: inspirar a las futuras generaciones a elegir carreras científicas y a romper las barreras de género que todavía existen en muchos campos del conocimiento.

Este año, el programa de actividades cuenta con la participación activa de más de medio centenar de profesoras e investigadoras de la Universidad de Sevilla, quienes recorrerán durante los días previos al 11 de febrero varios centros educativos de la provincia para ofrecer talleres, charlas y encuentros con los alumnos. La iniciativa busca llegar a estudiantes de todos los niveles, desde la primaria hasta el bachillerato, y hacerles descubrir el mundo de la ciencia a través del testimonio directo de las mujeres que lo habitan.

Entre las actividades más destacadas se encuentra el tradicional Café con Científicas, que tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la US. Este evento, que reúne a 15 investigadoras de la Universidad de Sevilla con 106 estudiantes de secundaria, promueve un ambiente cercano y abierto para que los jóvenes puedan hacer preguntas, compartir inquietudes y conocer de primera mano el trabajo y las experiencias de las científicas. La iniciativa forma parte del programa Café con Ciencia, organizado por la Fundación Descubre en colaboración con otras entidades de investigación y divulgación de Andalucía.

Además, entre el 10 y el 12 de febrero, más de 30 charlas y talleres serán ofrecidos en centros educativos de distintas localidades sevillanas, cubriendo una amplia variedad de áreas científicas. Estos encuentros no solo permiten a los estudiantes conocer nuevas disciplinas, sino también interactuar con científicas y expertos en campos como la neurociencia, la biología, la física, la ingeniería y el cambio climático.

Uno de los eventos más relevantes tendrá lugar en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), donde se celebrará un ciclo dedicado a la neurociencia, protagonizado por investigadoras de renombre en este ámbito. Por su parte, el CaixaForum de Sevilla acogerá una mesa de debate sobre cambio climático y bioclimatología, donde las investigadoras Elena Ceballos y Mónica Aguilar, entre otras, compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre los retos ambientales que enfrenta el planeta.

El 11F se cerrará con la celebración de la jornada Flores ASTER+S para comunicar ciencia: Sinfonía Neuro-emocional + IA, un evento innovador que combina arte, tecnología e investigación, y que promete ofrecer una experiencia única que vincula la ciencia con las emociones. Además, la III Feria de la Ciencia: Mujeres Aconciencia reunirá a jóvenes, familias y profesionales en el CEIP Sor Ángela de la Cruz de Sevilla, un evento que se celebrará el 18 de febrero debido a las previsiones meteorológicas adversas. Este evento está especialmente diseñado para mostrar cómo las mujeres pueden liderar en el ámbito científico y para hacer visible su contribución a la investigación.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia tiene sus orígenes en una iniciativa de la médica y genetista Nisreen El-Hashemite, quien, en 2015, impulsó la creación de este día durante un foro en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La propuesta fue aprobada por consenso en la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2015, y desde entonces se ha celebrado en más de 65 países como una muestra del compromiso global con la igualdad de género en la ciencia. Esta fecha se ha convertido en un símbolo de lucha por la inclusión de las mujeres en los campos de la investigación y el desarrollo, y un recordatorio de que aún queda mucho por hacer para garantizar que niñas y mujeres puedan acceder a todos los espacios de conocimiento y liderazgo científico.

En este sentido, las actividades del 11F en Sevilla no solo celebran los logros de las mujeres en la ciencia, sino que también ofrecen a las jóvenes la oportunidad de visualizar un futuro donde ellas sean las protagonistas. A través de estas iniciativas, las futuras científicas encuentran inspiración, referentes y la posibilidad de soñar con una carrera en un mundo que aún necesita muchas más voces femeninas para seguir avanzando.