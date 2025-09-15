La UME celebra este sábado su séptima travesía por el Guadalquivir

La Unidad Militar de Emergencias (UME) celebra el próximo sábado 20 de septiembre la séptima edición de su ya tradicional travesía a nado por el río Guadalquivir en Sevilla. La prueba, denominada Umédula, coincide con el Día Internacional del Donante de Médula Ósea. En ella participarán 400 personas que harán a nado una distancia aproximada de un kilómetro, entre los puentes de Triana y San Telmo, según informó la UME en una nota de prensa.

Previamente, se realizará una carrera a pie de unos ocho kilómetros, entre el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de la Cartuja (CEAR La Cartuja), pasando por el Huevo de Colón, y que recorrerá el margen derecho del río hasta el Muelle de la sal, junto al puente de Triana. Este año, como ya se hizo en las dos últimas ediciones, se realizará la travesía en dos categorías: competitiva y lúdica.

Los participantes son miembros del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II), que tiene su sede en la base de Morón de la Frontera. También habrá militares de unidades del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y del Espacio y de la Armada. Por otra parte, se abre la participación al personal de distintas instituciones públicas y federaciones deportivas.

Al finalizar la travesía, en las instalaciones del Real Círculo de Labradores de Sevilla, se realizará una exposición de materiales de la Unidad Militar de Emergencias con entrada libre a todas aquellas personas que quieran asistir. El objetivo de esta jornada es sensibilizar a la población sobre la necesidad de realizar donaciones de sangre, tejidos y médula ósea, y alcanzar el mayor número de donantes, recordando que aproximadamente el 70% de personas que necesitan un trasplante no tienen un donante compatible en su núcleo familiar.