El real de la Feria de Sevilla se transformará esta Navidad en un parque hinchable gigante de la mano de Funbox, un espacio concebido como un auténtico oasis de diversión y aventura. Sobre una superficie de alrededor de 4.000 metros cuadrados, se distribuirán diferentes áreas de juego pensadas para que el público de todas las edades pueda compartir tiempo de ocio y regresar, por un rato, a la niñez.

La compañía Funbox, con sede en el sur de California, nace con la intención de cambiar la forma en que las familias se divierten, creando lo que define como la mejor experiencia en un parque hinchable. Su propuesta pasa por ofrecer un entorno en el que niñas, niños y personas adultas compartan juegos y retos, dando a los más mayores la oportunidad de “regresar a la niñez” mientras disfrutan juntos de una actividad común. En este gran parque hinchable se dispondrán diferentes áreas de juego conectadas entre sí, con especial protagonismo para las zonas de salto. En total, se contabilizan 10 áreas de juego diferentes, interconectadas para que el recorrido resulte dinámico y continuo, evitando tiempos muertos y favoreciendo una experiencia inmersiva desde la entrada hasta la salida.