Sevilla está siendo escenario esta semana de una amplia acción solidaria impulsada por el artista JC Reyes, que permitió que miles de niños y niñas de familias vulnerables recibieran juguetes tras las fiestas de Reyes. La iniciativa se celebra los días 8 y 9 de enero en la Sala Custom, un espacio que el propio músico habilitó para llevar a cabo la distribución.

Durante las dos jornadas, siete camiones repletos de juguetes han llegado al recinto, donde se organiza una entrega masiva que supera los 20.000 regalos. La acción estuvo dirigida principalmente a menores que, por motivos económicos, no habían podido disfrutar de obsequios en una de las fechas más esperadas del calendario infantil.

El evento convierte la Sala Custom en un punto de encuentro para numerosas familias, generando un ambiente marcado por la ilusión y la emoción. Más allá de la entrega material, la iniciativa tiene un fuerte componente social, centrado en reforzar la igualdad de oportunidades y la atención a la infancia en un contexto de dificultades económicas.

Con este gesto, JC Reyes refuerza su implicación con su ciudad de origen y apuesta por un modelo de compromiso social que trasciende lo artístico, situando la solidaridad como eje central de su acción pública.