El refugio La Higuera, situado entre Dos Hermanas y Bellavista, junto a las vías del tren, acoge a unos 200 gatos rescatados de la calle. Desde hace trece años, voluntarios han trabajado para ofrecerles un lugar seguro y cuidado, pero la demanda sigue siendo alta y hacen falta más manos. Los interesados en ayudar pueden colaborar como voluntarios (es imprescindible disponer de coche para acceder al refugio), o unirse al grupoTeaming para aportar un euro mensual. Además, varios felinos están en adopción, como Gatunji, Camila “la tuertita” o Daisy, quienes esperan una segunda oportunidad en un hogar. La Higuera recuerda la importancia de apoyar a los animales abandonados y ofrece orientación para adopciones responsables y cuidados diarios.