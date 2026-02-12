El vídeo viral de un colegio de Brenes en contra del bullying en las aulas: "Lo que ayer vivimos fue una pasada"

En los últimos años, diversos estudios e informes advierten del preocupante incremento del bullying o acoso escolar que se da tanto dentro del aula a través de violencia verbal y física, como en otros espacios vinculados al contexto educativo. Este es el caso del ciberacoso, una forma más sofisticada de bullying que evidencia los peligros a los que se enfrentan los adolescentes y jóvenes de diferentes países del mundo.

En España, y más concretamente en Andalucía, el acoso escolar es una preocupación significativa, con una media de 150 casos denunciados anualmente entre 2018 y 2022, afectando a casi el 10% del alumnado en 2025, según datos de la Junta de Andalucía.

La iniciativa del colegio Manuel de Falla

Con este contexto, son muchos los centros educativos alrededor de la comunidad que llevan a cabo iniciativas para aportar su granito de arena a la lucha contra el bullying. Este es el caso del Colegio de Educación Infantil y Primaria Manuel de Falla, en la localidad sevillana de Brenes, que en el marco del Día de la Paz, ha grabado un vídeo contra el acoso escolar que ha sido todo un éxito en redes sociales, en el que han participado algunos de sus alumnos y alumnas y que tiene como canción de fondo un tema de Manuel Carrasco.

Tal y como explican en la descripción de su proyecto, este año la temática en torno a la cual han querido trabajar para conmemorar el Día de la Paz han sido "las patrullas emocionales y la importancia de vivir en paz evitando cualquier tipo de violencia en el colegio y en nuestro alrededor", bajo el lema Superhéroes y superheroínas del PÚA, con "El poder está en nuestras manos".

El vídeo, que acumula 15.000 visualizaciones en Instagram, está siendo todo un éxito no solo en redes sociales, sino en el propio colegio brenero, en el que están orgullosos del trabajo realizado y de su aportación a una problemática tan actual como el bullying. Entre los comentarios de la publicación están los mensajes de enhorabuena al centro educativo y los que hablan de lo "necesarios que son estos mensajes".

Además de esta iniciativa en el colegio Manuel de Falla de Brenes han llevado a cabo otros proyectos por el Día de la Paz que refuerzan el compromiso de la institución con crear un espacio libre de violencias y en el que todo el alumnado así como el personal del centro y el equipo docente puedan convivir con amabilidad y respeto.

Qué hacer ante el acoso escolar

Los programas de convivencia en los espacios educativos tienen como objetivo prevenir situaciones de violencia entre iguales y de violencia de género entre jóvenes, y propiciar espacios de negociación de conflictos.

La Junta de Andalucía, en su compromiso con la lucha contra el acoso, pone a disposición de todo el que lo desee el Portal de Convivencia, que ofrece toda la información relacionada con las actuaciones que desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se impulsan para promoción de la convivencia, la cultura de paz y la resolución de conflictos.

El teléfono de asesoramiento sobre convivencia escolar es el 900 102 188 y está activo de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo, también está disponible para toda la comunidad educativa el buzón de quejas y sugerencias sobre convivencia escolar a través de la dirección de correo electrónico convivenciaescolar.ced@juntadeandalucia.es.