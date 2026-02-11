Curso de conservación de tiburones y rayas en el Acuario de Sevilla este mes de febrero: Fecha y cómo participar

Este mes de febrero el Acuario de Sevilla reunirá a algunos de sus profesionales para el desarrollo del curso de conservación de tiburones y rayas, una oportunidad única para que las personas amantes de estas especies marinas puedan conocer cómo se trabaja con ellos, cuáles son las áreas técnicas en las instalaciones, e incluso puedan presenciar el momento de alimentarlos en vivo y en directo.

Estos cursos de formación organizados por el Acuario de Sevilla son programas educativos especializados enfocados en la conservación marina, el manejo de especies y la biología acuática, dirigidos tanto a profesionales y universitarios como al público general interesado en el medio marino. Estas actividades incluyen talleres técnicos sobre tiburones, tortugas y reptiles, combinando teoría y práctica en áreas de trabajo del acuario.

Fechas y reserva

El curso de conservación de tiburones y rayas en el Acuario de Sevilla, en el que se verá especialmente el manejo y el mantenimiento de estos animales marinos, tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de febrero de 2026. Para poderse apuntar a él será necesario mandar un email a la dirección de correo electrónico reservas@acuariosevilla.es

Además de este curso, el Acuario de Sevilla ha programado otro tendrán lugar en primavera, del 28 al 30 de abril, dedicado a los reptiles y anfibios que hay en sus instalaciones, y en el que se podrán descubrir cómo se desenvuelven algunas de las especies más asombrosas y misteriosas del planeta de la mano de los técnicos del acuario. Entre ellas estarán los ajolotes, las anacondas, las tortugas, los caimanes y otros animales únicos.

El Acuario de Sevilla tiene como misión principal la conservación de la biodiversidad marina y fluvial a través de la investigación, la educación y la sensibilización del público.

Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos y fluviales y las especies que los habitan, así como fomentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente. Para ello, trabajan en colaboración con diferentes entidades, como universidades, fundaciones, administraciones públicas y empresa privadas con el fin de poder llevar a cabo distintos programas de conservación y trasladar en interés por el cuidado del medio ambiente al mayor número de personas posibles.

El Acuario de Sevilla abre de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas y los sábados y domingos, en horario de 10:00 a 19:00 horas. La información completa sobre las distintas áreas y actividades del mismo así como la venta de entradas está disponible a través de su página web.