Una visita guiada nocturna por Sevilla da la vuelta al mundo a través de las especias

¿Qué historias nos cuentan las especias? Con esta pregunta Sevilla a la Carta empieza su visita guiada, un recorrido histórico y culinario que les hará recorrer el muelle de mulas, el puerto histórico, la lonja de comerciantes, la Catedral y la plaza de la Contratación. "Querríamos recordar las especias traídas por los barcos en la época del Puerto de las Indias, conociendo viajes, aventuras así como la influencia exótica en nuestra gastronomía", explica Rafa Díaz, de Sevilla a la Carta.

Durante el recorrido los asistentes se convierten en marineros que recorrían el marMediterráneo o los océanos Atlántico, Pacifico e Índico para el comercio del clavo, la vainilla, la canela, la pimienta, el azafrán, el pimentón... El visitante se sorprende al ver cómo llegaban desde la Torre de Oro productos que en ciertos momentos llevaron al auge o caída de imperios.

Así, los participantes van descubriendo algunas de las especias fundamentales ennuestra historia gastronómica a la vez que cumplen varias misiones a lo largo del recorrido: elegir la ruta de vuelta como si fueran Elcano, adivinar unas especias en su forma menos conocida o encontrar las especias que llenaban las bodegas de la nao Victoria.

La visita guiada concluye con una retrospectiva hasta Al-Andalus y una explicación sobre cómo nuestra gastronomía está unida a increíbles aventuras vinculadas a los monumentos de Sevilla.

Las visitas están pensadas para el público sevillano y los visitantes que quieren ver Sevilla con otra mirada, la de los navegantes en busca de especias. "Me encanta cocinar y ha sido sorprendente ver cómo Sevilla ha sido la ciudad donde la mayoría de las especias que suelo usar llegaron por primera vez a Europa", comenta Amanda, una visitante del grupo. "¡Ya no comeré de la misma manera el arroz con leche que me preparas con canela!", añade su hija de 12 años.

Horarios y precio de las visitas guiadas a través de las especias

Estas visitas se realizan los jueves 9 de junio, 18 de agosto y 8 de septiembre a las 21:00. La duración es de 90 minutos y su recorrido transcurre por la Plaza Cuba, Torre de Oro, Archivo de Indias, Plaza de Contratación y Catedral.

El precio es de 8 euros por persona (menores de 10 años gratuito) o precio especial para grupos concertados privados.

Reserva y más información en https://www.sevillalacarta.com/viaje-a-las-especias/o 663 065 090.