Vuelve Recoveco Market con una edición especial Navidad: cuándo es y qué vas a encontrar
Los fines de semana del 13 y 14 de diciembre y 20 y 21 tendrá lugar una nueva edición de Recoveco Market especial Navidad
De los abanicos a los mantones de seda: así es Ingri Mariscal, la pintora sevillana que da color a todo lo que cae en sus manos
Los mercados navideños más mágicos de Sevilla en 2025 que te harán creer que estás en el centro de Europa
Este diciembre vuelve Recoveco Market, el mercado de artesanía y diseño del barrio de San Julián, con una nueva edición especial Navidad que se celebrará a lo largo de dos fines de semana de cara a las fiestas. El encuentro tendrá lugar los fines de semana del 13 y 14 de diciembre y del 20 y 21 del mismo mes con multitud de puestos de diferente tipo perfectos, especialmente, para quienes buscan un regalo hecho a mano y de empresas locales para estas navidades.
Recoveco Market es un proyecto autogestionado por un grupo de mujeres creadoras unidas por la proximidad, en un mismo territorio y por un modo de hacer, crear y entender los modelos de intercambio. Creen en la importancia de apoyar y promover la artesanía local como una forma de preservar nuestras tradiciones culturales, fomentar el desarrollo económico de nuestra comunidad y defender la sostenibilidad ambiental. Cada producto o servicio cuenta una historia única, refleja el talento y la dedicación absoluta, como un guiso a fuego lento.
Qué vas a encontrar en Recoveco Market especial Navidad
Las organizadoras de Recoveco Market buscan rodearse de diferentes disciplinas artesanas y artísticas en cada edición de Recoveco Market. Para ello, las marcas residentes que habitan a diario los talleres invitan a otras marcas que producen de forma consciente, con procesos cuidados y 100% manufacturados.
En su mercado se pueden encontrar desde joyas hasta ilustraciones, moda, complementos, cerámica, cosmética natural, plantas, objetos de decoración y textiles para uso diario. Todo ello elaborado de manera artesanal. Más allá de los productos, las personas que discurran por el mercado podrán acercarse a las diferentes actividades que se desarrollan día a día en los talleres: servicios de restauración y diseño de mobiliario, trabajos de estampación con serigrafía, arreglos y ropa a medida, diseño de vestuario y confección, clases continuas y cursos de carpintería, estampación, costura y cerámica.
En esta edición de Recoveco Market se encontrarán algunas creaciones en cerámica, como tazas, espejos hechos a mano, figuras de crochet muy especiales, cuadernos de tapa dura forrados con tejido reciclado o bolsos y riñoneras hechas a mano, entre otras muchas cosas.
Recoveco Market no es solo un mercado de artesanía y diseño, es una experiencia con forma de ruta que recorre algunos de los talleres artesanos del barrio de San Julián, en pleno casco antiguo de Sevilla. Un evento excepcional que te llevará a conocer los espacios en los que día a día se crean y manufacturan productos únicos. Cada taller es un lugar que vive entre la tradición del oficio y la actualidad del diseño y que acogen durante unos pocos días a más de 40 marcas amigas para poner en valor la creación artesanal contemporánea y ofrecer una opción de consumo diferente.
Cada edición el «pasaporte Recoveco» os invita a participar en el sorteo de varias cestas de productos artesanales cedidos por cada una de las marcas participantes.
También te puede interesar
Contenido ofrecido por Sharemusic!
Contenido patrocinado por Cibervoluntarios
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON