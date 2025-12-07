Vuelve Recoveco Market con una edición especial Navidad: cuándo es y qué vas a encontrar

Este diciembre vuelve Recoveco Market, el mercado de artesanía y diseño del barrio de San Julián, con una nueva edición especial Navidad que se celebrará a lo largo de dos fines de semana de cara a las fiestas. El encuentro tendrá lugar los fines de semana del 13 y 14 de diciembre y del 20 y 21 del mismo mes con multitud de puestos de diferente tipo perfectos, especialmente, para quienes buscan un regalo hecho a mano y de empresas locales para estas navidades.

Recoveco Market es un proyecto autogestionado por un grupo de mujeres creadoras unidas por la proximidad, en un mismo territorio y por un modo de hacer, crear y entender los modelos de intercambio. Creen en la importancia de apoyar y promover la artesanía local como una forma de preservar nuestras tradiciones culturales, fomentar el desarrollo económico de nuestra comunidad y defender la sostenibilidad ambiental. Cada producto o servicio cuenta una historia única, refleja el talento y la dedicación absoluta, como un guiso a fuego lento.

Qué vas a encontrar en Recoveco Market especial Navidad

Las organizadoras de Recoveco Market buscan rodearse de diferentes disciplinas artesanas y artísticas en cada edición de Recoveco Market. Para ello, las marcas residentes que habitan a diario los talleres invitan a otras marcas que producen de forma consciente, con procesos cuidados y 100% manufacturados.

En su mercado se pueden encontrar desde joyas hasta ilustraciones, moda, complementos, cerámica, cosmética natural, plantas, objetos de decoración y textiles para uso diario. Todo ello elaborado de manera artesanal. Más allá de los productos, las personas que discurran por el mercado podrán acercarse a las diferentes actividades que se desarrollan día a día en los talleres: servicios de restauración y diseño de mobiliario, trabajos de estampación con serigrafía, arreglos y ropa a medida, diseño de vestuario y confección, clases continuas y cursos de carpintería, estampación, costura y cerámica.

En esta edición de Recoveco Market se encontrarán algunas creaciones en cerámica, como tazas, espejos hechos a mano, figuras de crochet muy especiales, cuadernos de tapa dura forrados con tejido reciclado o bolsos y riñoneras hechas a mano, entre otras muchas cosas.

Recoveco Market no es solo un mercado de artesanía y diseño, es una experiencia con forma de ruta que recorre algunos de los talleres artesanos del barrio de San Julián, en pleno casco antiguo de Sevilla. Un evento excepcional que te llevará a conocer los espacios en los que día a día se crean y manufacturan productos únicos. Cada taller es un lugar que vive entre la tradición del oficio y la actualidad del diseño y que acogen durante unos pocos días a más de 40 marcas amigas para poner en valor la creación artesanal contemporánea y ofrecer una opción de consumo diferente.

Cada edición el «pasaporte Recoveco» os invita a participar en el sorteo de varias cestas de productos artesanales cedidos por cada una de las marcas participantes.