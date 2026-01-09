Vuelven las II Jornadas gastronómicas croqueteras a Sevilla

Sevilla volverá a rendirse ante uno de los bocados más queridos de la gastronomía española. Tras el éxito rotundo de la pasada edición —en la que se sirvieron más de 10.000 croquetas—, La Cucamona convoca de nuevo a los sevillanos a celebrar el Día Mundial de la Croqueta con una semana entera dedicada a este clásico imprescindible de nuestra cocina.

Del 12 al 18 de enero, el restapaurante sevillano celebrará sus II Jornadas Gastronómicas Croqueteras bajo el lema Donde hay croqueta, hay alegría’, una iniciativa que trasciende la mera promoción gastronómica para convertirse en una auténtica celebración cultural, en la que tradición, sabor y ambiente popular se dan la mano.

Variedades de croquetas

Durante siete días, La Cucamona ofrecerá unas diez variedades diferentes de croquetas, elaboradas con recetas que combinan los sabores más tradicionales con propuestas originales, siempre manteniendo la esencia de un producto que forma parte del imaginario gastronómico de varias generaciones. Todo ello con precios populares, pensados para que el público pueda degustar distintas opciones y compartir la experiencia.

Se servirá croquetas para todos los gustos. De carrillada con queso de cabra y velo de panceta, de jamón ibérico, de huevos rotos y chorizo, de berenjenas con parmesano, de gambas al ajillo, solomillo al Whisky, roque dulce, boletus y trufa, pollo al curry, y de huevo y panceta.

Cita imprescindible

La pasada edición, celebrada con gran acogida por parte del público, convirtió a la croqueta en la gran protagonista de la semana, alcanzando la cifra de 10.000 unidades servidas. Este año, el reto es claro: superar ese número y consolidar estas jornadas como una cita imprescindible del calendario gastronómico sevillano.

El gerente de La Cucamona, José Luis Acuña, destaca que estas jornadas nacen con la vocación de poner en valor un producto sencillo pero lleno de historia, tan nuestro, que conecta con la cocina casera, con los bares de siempre y con la forma más popular de disfrutar la gastronomía. “La croqueta es un símbolo de nuestra cultura culinaria y merece su propia celebración”, señala Acuña.

La Croqueta Rusa

Una vez más, durante las jornadas de la croqueta, se invitará a los comensales a una experiencia lúdica relacionada con la temática de las jornadas, la Croqueta Rusa, que invita a los comensales a adivinar algunos de los sabores de la selección, añadiendo así un toque divertido a la degustación.

Con esta segunda edición, La Cucamona refuerza su apuesta por iniciativas que fomentan el encuentro en torno a la gastronomía, dinamizan la vida del barrio de Los Bermejales y convierten fechas señaladas, como el Día Mundial de la Croqueta, en una experiencia compartida para sevillanos y visitantes.