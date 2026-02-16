Vuelven los trajes de flamenca solidarios a Red Madre

Moda flamenca, sostenibilidad y solidaridad vuelven a ir de la mano -ya van 17 años- con el mercadillo solidario de RedMadre Sevilla. Del 19 al 22 de febrero la sede de esta asociación, en el Polígono de San Pablo, volverá a acoger el Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca y Complementos. La recaudación se destina íntegramente a financiar el programa de apoyo y acompañamiento que ofrece la asociación a la mujer embarazada y madre reciente en dificultades, contará también este año con artículos donados por conocidos diseñadores y firmas de moda flamenca.

El Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca y Complementos es la principal fuente de financiación de esta entidad, formada en un 97% por personal voluntario. Inicialmente este mercadillo sólo ofertaba artículos de segunda mano donados fundamentalmente por particulares, pero con el paso de los años ha ido incluyendo trajes y complementos sin estrenar donados por reconocidos diseñadores y firmas de moda flamenca, lo que ha contribuido al éxito de este evento solidario.

Dale vida a tu traje

Con motivo de esta iniciativa solidaria, RedMadre Sevilla inició el pasado mes de enero la campaña Dale vida a tu traje de flamenca apelando a la solidaridad de particulares, diseñadores y firmas de moda y animándolos a donar este tipo de artículos. Esta campaña de recogida, que permanecerá activa hasta el día antes de la apertura del mercadillo, propone dar un nuevo uso a aquellos trajes y complementos que ya no se utilizan fomentando el reciclado y la sostenibilidad y contribuyendo de esta forma a crear conciencia ecológica en la sociedad.

Pero, tiene también como finalidad dar visibilidad al colectivo atendido en la asociación. Gracias a esta campaña, la edición del mercadillo de este año cuenta con diseños donados por firmas que han apoyado ediciones anteriores esta acción, así como otras que colaboran por primera vez. Las firmas de moda que han donado trajes y artículos de flamenca para el Mercadillo Solidario de este año son Aires de Feria, Alberto Mattey, Artesanía María Paz, Artesanía Nava, Aurora Gaviño, Carmen Acedo, Conchi Alcaraz, Chiara Joyitas, Doña Macu, Flamenca Pol Núñez, Flecos, Maype Flamenca, Nati Ciudad Moda, Sonibel y Tomar Artesanía. En el mercadillo también se podrán adquirir trajes de flamenca que han sido actualizados en el taller de costura Red-cicla y crea con RedMadre, puesto en marcha en 2018 y en el que participan usuarias y voluntarias de la asociación, bajo la dirección de la modista Pilar Comelles.

Esta decimoséptima edición se celebrará nuevamente en la sede de REDMADRE Sevilla, situada en el Polígono San Pablo. El acceso al mismo se realizará por la calle Menippo (junto al Centro Cívico) y el horario de apertura será de 11:00 a 19:00 los días 19, 20 y 21 de febrero y de 11:00 a 15:00 el domingo 22 de febrero.

RedMadre Sevilla es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a atender a mujeres embarazadas y madres recientes en dificultades y/o situación de vulnerabilidad. Creada en 2008, tiene como finalidad activar una red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a estas mujeres, a las que acompañan durante todo su embarazo y hasta que sus menores cumplen los tres años de edad. La asociación sevillana atiende cada año a alrededor de 300 mujeres a las que ofrece servicios de acogida, acompañamiento y seguimiento durante el embarazo, apoyo material, apoyo con servicios profesionales (atención psicológica, sanitaria, sociolaboral, jurídica) y formación a través de talleres socioeducativos.

Las mujeres que se encuentren ante un embarazo difícil o imprevisto pueden contar con el apoyo y acompañamiento de REDMADRE Sevilla solicitando adhesión a su programa. Para ello, es necesario solicitar cita previa los martes en horario de 11:00 a 13:00 en el teléfono fijo de la asociación 954 226 844.