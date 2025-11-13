XVII Encuentro solidario de Autismo Sevilla. El valor el papel de las empresas como agentes de cambio social

Una sociedad más inclusiva para las personas con Trastorno del Espectro Autista, lo es también para todos. Por eso, el encuentro que desde hace 17 años organiza Autismo Sevilla con empresas y administraciones tiene el inmenso valor de poner sobre la mesa todo el trabajo y esfuerzo que la asociación hace por la plena inclusión de las personas con TEA.

El Palacio de Yanduri, sede del Banco Santander , abrió de nuevo sus puertas a esta cita anual entre empresa y solidaridad. El director de Grandes Empresas en Andalucía del Banco Santander, Santiago Hernández, recordó el compromiso de la entidad en contribuir “con un entorno más justo”, porque trabajar “por la inclusión y la igualdad es justicia, no caridad”. Recordó que desde hace diez años la sede del Banco Santander en Sevilla acoge estos encuentros solidarios organizados por Autismo Sevilla.

Porque si hay una buena razón para reunir a tantos empresarios y representantes de la sociedad y las diferentes administraciones en una noche de noviembre en Sevilla, esa es “generar alianzas para conseguir la plena inclusión, dando a cada uno las oportunidades que se merece”. Un objetivo claro que Mercedes Molina, la presidenta de Autismo Sevilla, lanzó al numeroso público presente. Porque, como dejó claro, “el autismo no puede esperar”. Por eso, reivindicó la puesta en marcha de del plan de acción que contemple las necesidades especiales del colectivo, además de su desarrollo y su dotación. “La prevalencia del TEA ha crecido un uno por ciento, lo que supone que hay 90.000 personas con autismo enAndalucía, algo que se traduce en 360.000 personas si se incluye el impacto en las familias”, explicó la presidenta. “Es imprescindible la colaboración con las administraciones. Esta noche es un momento para el diálogo”.

El XVII Encuentro Solidario Autismo Sevilla en imágenes / Juan Carlos Muñoz

Precisamente el Consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, en uno de sus primeros actos desde que asumió las competencias en salud, elogió el papel de las empresas “como agentes del cambio social” y destacó la atención al autismo “como una prioridad en mi agenda”. De hecho, recordó que la Consejería está trabajando en la elaboración de l protocolo para mejorar la atención a las personas con TEA. “Ahora estamos centrados en la parte final del programa, el dedicado a las personas adultas. Se trata de acompañar a las personas con TEA y sus familias desde la detección precoz hasta su vida adulta y conseguir que la inclusión sea real”.

Por otro lado, José Luis Sanz elogió el trabajo de la presidenta de Autismo Sevilla, Mercedes Molina, y del logro de hacer que esta causa sea “de toda la ciudad”. “Un trabajo que hace que Sevilla sea un poquito mejor para todos cada día”, afirmó el alcalde.

Esta vez ese trabajo conjunto tuvo voz y nombre propio. Javier Molina, CEO de Befesa; Estefanía Ferrer, Fundadora de Lico Cosmetics y Macarena González, directora de Andalucía en Axon Partners Group compartieron su experiencia y visión sobre las empresas como agentes del cambio hacia una sociedad más justa e inclusiva en una breve charla moderada por el director general de AutismoSevilla, Marcos Zamora.

El XVII Encuentro Solidario Autismo Sevilla en imágenes / Juan Carlos Muñoz

El encuentro sirvió como presentación del Consejo Asesor de Autismo Sevilla compuesto por Javier Molina, CEO de Befesa y presidente de este órgano de la asociación; Ricardo Pumar, presidente del Consejo de Administración de Insur; Jorge Segura; José Joly, presidente del Grupo Joly; Luis Miguel Martín Rubio, socio de Ontier; Francisco Pumar, director General de Grupo Insur; José Manuel González, presidente de Bodegas Góngora; Macarena González, directora de Andalucía en Axon Partners Group y Estefanía Ferrer, CEO y Fundadora de Lico Cometics.

Porque, como señalaron varios participantes en el encuentro de anoche, estos encuentros sirven para que las empresas conozcan de cerca Autismo Sevilla, pero también para fortalecer la colaboración entre empresas y estas acciones solidarias, promoviendo sinergias y alianzas que contribuyen al desarrollo de proyectos con impacto real en la vida de las personas con autismo y sus familias.