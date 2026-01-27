La Zentralita anuncia los nominados para tercera edición de los Premios Zentradas de las Artes Escénicas

El próximo martes 3 de febrero a las 12:00, la sala de entrada del del Teatro Alameda se convertirá en el epicentro de las artes escénicas andaluzas. Por primera vez en la trayectoria de sus premios, La Zentralita convoca un acto oficial para dar a conocer los nominados de la III Edición de los Premios Zentradas, una cita que promete marcar un antes y un después en el reconocimiento al talento autogestionado. La Zentralita es un espacio de gestión y creación escénica comprometido con la profesionalización y el apoyo al sector artístico independiente en Andalucía, fomentando redes de colaboración y visibilidad para los creadores locales.

Los Premios Zentradas nacieron con una misión clara y valiente: poner en valor el trabajo de las compañías que sacan adelante sus espectáculos sin recibir subvenciones ni ayudas públicas. En un contexto donde la creación artística se enfrenta a barreras financieras, estos galardones celebran la resistencia, la calidad y el esfuerzo de los profesionales que sostienen la escena independiente en Andalucía.

La respuesta del sector ha sido abrumadora. En esta tercera edición, se han presentado más de 50 compañías provenientes de siete de las ocho provincias andaluzas, lo que consolida a los Premios Zentradas como un referente de la industria.

Durante el acto en el Teatro Alameda, no solo se desvelarán los nombres de los nominados. La organización ha adelantado que se anunciarán importantes novedades en esta edición. Las bases de participación han sido ampliadas con incentivos inéditos para las compañías ganadoras que buscan impulsar la visibilidad y el crecimiento profesional de las compañías premiadas.