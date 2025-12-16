El Zoco del Parque María Luisa celebra su edición especial de Navidad los días 20 y 21 de diciembre

La Navidad llega al Zoco del Parque María Luisa con una edición especial de dos días el 20 y 21 de diciembre de 11:00 a 15:30, en la Avenida Don Pelayo.

En esta edición especial de Navidad participarán más de 50 firmas relacionados con la moda, complementos, decoración y piezas de artesanía de la mano del talento local. En esta ocasión, el Zoco ha preparado una actividad navideña y de acceso gratuito para los visitantes que podrá disfrutarse la mañana del sábado. Dos elfos recibirán a las familias, invitándoles a hacerse una fotografía que se podrán llevar de recuerdo en este espacio mágico. Además, los más pequeños podrán depositar en el buzón real sus cartas.

“Desde la organización queremos agradecer al Distrito Sur su apoyo incondicional durante todo el año y, especialmente, en esta edición navideña. Gracias a su impulso, las marcas pueden estar presentes en un enclave tan maravilloso como el Parque de María Luisa, y nuestro Zoco se ha convertido ya en todo un referente en la ciudad de Sevilla”, afirma Vanessa Cotter, CEO de Cotter Comunicación.

El evento, organizado por Cotter Comunicación continúa creciendo edición tras edición y se reafirma como un escaparate estratégico para marcas locales y emergentes, que encuentran aquí una plataforma cercana para dar a conocer sus productos durante una de las temporadas comerciales más relevantes del año.

El Zoco se celebra el tercer domingo de cada mes. La siguiente edición será el 18 de enero de 11:00 a 15:30.