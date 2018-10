Conoce Lashes & Go de mano de su co-fundadora

La firma de extensiones de pestañas Lashes & Go llegó este septiembre al centro de Sevilla tras abrir más de 15 centros en toda la península. Localizada en pleno corazón de la ciudad, su nuevo espacio ofrece además otros tratamientos de belleza como microblading, manicura y extensiones de cejas, un producto que, junto a las extensiones de pestañas, es cada vez más demandado por celebrities de todo el mundo.

Para celebrar su apertura en Sevilla, hemos hablado con su co-fundadora, Sara Márquez, que nos ha contado todos los detalles sobre la historia que conforma Lashes & Go.

- ¿Cómo surge Lashes & Go?

- Sara: Lashes & Go surge de la ilusión y la necesidad de reinventarse. Al terminar la carrera, mi compañera y yo no conseguimos encontrar trabajo y fue en ese momento cuando se nos ocurrió la idea. Al principio no teníamos recursos, pero sí una idea clara de qué queríamos conseguir: una empresa sólida con valores y muy enfocada a la mujer. Comenzamos colaborando con centros de estética y, poco a poco, conseguimos nuestras propias clientas y ahorramos para abrir nuestro propio centro en Madrid. A partir de ahí, el día a día ha sido una historia de mucho trabajo y de aprendizaje diario.

- ¿Cuál es el producto estrella?

- Sara: Las pestañas sin duda. Las 3D son las que más enamoran a nuestras clientas y, el efecto más pedido, el cat eye.

- ¿Cómo es la experiencia de la clienta en Lashes & Go?

- Sara: Teníamos claro desde el principio que no vendíamos pestañas, sino autoestima. Ése es nuestro objetivo real. La experiencia Lashes & Go se vive desde que entras a nuestros salones y te sientas en nuestro chester. Pasa por elegir un diseño apropiado a tu fisionomía y termina con un subidón de autoestima con el que te sientes capaz de comerte el mundo.

- ¿Qué planes de futuro tenéis?

- Sara: Actualmente la expansión en España está explotando y queremos que todas las mujeres del país tengan la posibilidad de ser princesas de pestañas infinitas. Además, hay otro proyecto comenzando en Estados Unidos que está siendo una experiencia maravillosa. Lashes & Go pisa tierra americana en Florida con su primer centro y hay 2 centros más en proyecto para abrir entre este 2018 y el próximo año que abrirán las puertas a algo aún más grande en los Estados Unidos.

Lashes & Go es la primera firma española especializada en extensiones de pestañas y en la mirada femenina. La fundaron Alba Lahesa y Sara Márquez en 2013 y ya se ha convertido en un absoluto referente en su sector gracias a la calidad de su técnica y su cuidada imagen. Su cadena de franquicias ha conseguido abrir establecimientos por toda la península y cruzarán el charco con su primer espacio internacional en el estado norteamericano de Florida.