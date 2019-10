La Feria de la Moda de la provincia de Sevilla llenará de actividades el Patio de la Diputación

La Feria de la Moda de la Provincia celebrará su séptima edición los próximos 25, 26 y 27 de Octubre en el Patio de la Diputación (Av Menéndez Pelayo, 32), con una agenda llena de actividades pensadas para todos los públicos.Este encuentro con la moda de la provincia de Sevilla, organizado por Prodetur-Turismo de Sevilla y producido por GO! Eventos y Comunicación, vuelve a apostar por la moda sevillana y, junto a su promoción mediante desfiles y stands, estrena una serie de talleres y masterclass con las que los amantes de la moda podrán aprender de la mano de profesionales del sector.

“Con estos talleres de maquillaje y peluquería, la Feria de la Moda es mucho más que una pasarela. Este año queremos que el público de todas las edades pueda participar del mundo de la moda durante un fin de semana, y es que muchas veces este sector puede parecer algo demasiado exclusivo o inalcanzable”, adelanta Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación.

‘Presente y futuro de la Moda en la Provincia de Sevilla’ es el coloquio inaugural de esta VII Feria de la Moda de la Provincia. Concha Pérez Curiel será la encargada de moderar esta charla (12:00h) con la que arrancará esta feria, y que contará con un abanico de personalidades alrededor del mundo de la moda. Diseñadores como Tony Benítez, Julián Ortiz y Jonathan Sánchez, de la firma Ventura, darán su visión desde el ángulo más creativo; mientras que empresarias como María Cardoso aportarán el tema comercial a esta charla.Con este coloquio y la posterior foto de familia, junto a las autoridades, quedará oficialmente inaugurada la VII Feria de la Moda de la Provincia de Sevilla.

Este mismo día, a las 16:00h se celebrará el Taller de Automaquillaje ‘Tendencias’, con la Makeup Artist Pepa Medina, pensado para todas aquellas chicas que quieran aprender a maquillarse correctamente con sus propios productos de cosmética.

Le seguirá la Masterclass ‘Recogidos de Invitada’, con Milagros Castillo y Rocío Cárdenas, de Wella Professional, pensada para profesionales y estudiantes de peluquería. Posteriormente, los desfiles de la tarde correrán a cargo de Damoam, la firma de complementos masculinos de Guillen; Lamágora, lamarca de complementos de la sevillana María Lama, e Icíar& Candela, con sus propuestas demoda casual e invitada.

El sábado 26 a las 12 del mediodía la moda infantil de Carmen Acedo desfilará sobre la pasarela situada en el Patio de Diputación. La diseñadora, nacida en El Ronquillo, presentará su nueva colección de comunión y flamenca, y a esta seguirá Mari Carmen Cruz,también con su moda de niña de comunión. A las 16:00 horas, la sesión de tarde empezará con la Masterclass de Pasarela en la que chicas y chicos mayores de 16 años podrán aprender las nociones básicas de cara a un desfile, ya sean amateurs o sin experiencia alguna. Esta sesión será impartida por Laura Villalba, profesora de Pasarela en el Curso de Modelos de GO! Eventos y Comunicación.

La VII Feria de la Moda de la Provincia tampoco se olvida de la moda más urbana, así, a las 17:00h tendrá lugar el I Concurso ‘Mejor Street Style de Sevilla’. En este certamen, los amantes de la moda mayores de 18 años podrán presentarse con su mejor estilismo ante un jurado compuesto por las influencers Alma Cortés Bollo y Margarita de Guzmán (@invitadaideal), y los periodistas de moda Teresa Galán y Juande Corrales.

Posteriormente, soplo de aire fresco con el desfile de Other Brand, que presentará su nueva colección 100% apta para adolescentes ávidos de las tendencias más vanguardistas y actuales. Le siguen Leticia Domínguez, de Mairena del Alcor, con su moda destinada a la invitada más bohemia, así como prendas urbanas y complementos propios. Cierra la tarde Dew&Corch, la firma de las jóvenes sevillanas Rocío Mena y Cristina R. Corchón, con su nueva colección de invitada.

El domingo, la Feria de la Moda dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada de moda flamenca con la Semifinal del Certamen de Diseñadores Noveles de la Provincia, que tendrá lugar a las 12:00h . Los postulantes a finalistas de este concurso son Rocío Romero, Vanessa Guillén, Laura Díez, Inés Ferreti, María del Mar Avivar, Álvaro del Rey, Esperanza Aguilar, Beatriz Benítez, Carmen Serrano, Mar Trujillo y Javier Ordóñez; mientras que el jurado de esta VII edición del certamen estará compuesto por José Hidalgo, Pipa Porras, Carmen Acedo, Jonathan Sánchez, Amador Sánchez, Milagros Castillo y Ricardo Castillejo.

“Es un honor prometerle un futuro a la moda flamenca con la realización, una vez más, de este certamen para las nuevas promesas del mundo del diseño”, expresa Laura Sánchez, codirectora de GO! Eventos y Comunicación, empresa que dará forma a la final de este concurso el próximo enero en Viva by We Love Flamenco.

A las 13:00 horas, la moda nupcial será la encargada de poner el broche de oro a esta VII con un desfile colectivo de novias e invitadas de firmas y diseñadores de Sevilla y su provincia.

Timing

Viernes 25

12:00 h COLOQUIO INAUGURAL ‘PRESENTE Y FUTURO DE LA MODA DE LA PROVINCIA DESEVILLA’

13:00 h FOTO OFICIAL INAUGURACIÓN

16:00 h TALLER DE AUTOMAQUILLAJE ‘TENDENCIAS’ (necesaria inscripción)*

17:00 h MASTERCLASS PEINADOS DE INVITADA (necesaria inscripción)*

18:00 h DESFILE MASCULINO: DAMOAM

19:00 h DESFILE COMPLEMENTOS: LAMÁGORA

20:00 h DESFILE MODA Y COMPLEMENTOS: ICIAR & CANDELA y TWO JUNE

Sábado 26

12:00 h DESFILE INFANTIL: CARMEN ACEDO

13:00 h DESFILE INFANTIL: MARI CARMEN CRUZ

16:00 h MASTERCLASS PASARELA (necesaria inscripción)*

17:00 h CONCURSO: EL MEJOR STREET STYLE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (necesariainscripción)*

18:00 h DESFILE MODA: OTHER BRAND

Tras el desfile de Other Brand, se darán a conocer los ganadores (chico y chica) del ConcursoMejor Street Syle

19:00 h DESFILE MODA: LETICIA DOMÍNGUEZ

20:00 h DESFILE MODA: DEW & CORCH

Domingo 27

12:00 h SEMIFINAL CONCURSO NOVELES

13:00 h DESFILE: NOVIAS DE LA PROVINCIA