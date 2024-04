La firma de invitadas que enamora a la princesa Leonor abre su primera tienda en Sevilla,

Las invitadas con más estilo de Sevilla están de enhorabuena. Ahora que la temporada de eventos importantes se sucede en la capital, desde la Feria de Abril a las BBC (bodas, bautizos y comuniones) la búsqueda del perfecto look de invitada se vuelve vital. Un traje de chaqueta elegante para un look de madre de Comunión o el vestido rojo con escote en la espalda que siempre funciona para una boda son algunas de las opciones a la hora de encontrar el perfecto look de invitada. Aunque ahora que la firma de invitadas que enamora a la princesa Leonor acaba de abrir su primera tienda en Sevilla, esa búsqueda resulta mucho más sencilla.

La firma asturiana Apparentia ha desembarcado en Sevilla con su primer punto de venta. Concretamente en la céntrica calle Cuna, en el espacio Galería de Cuna (Calle Cuna, 47), se podrán encontrar todas sus propuestas. La casa, conocida por haber vestido a la Princesa Leonor el día de su graduación en el UWC Atlantic College el pasado año, ofreció un evento privado para prescriptoras de estilo, influencers y personalidades y luego abrió las puertas de su córner a sus primeras clientas sevillanas.

Durante la tarde, las fundadoras de la firma, Rebeca Bolado y Diana Martínez, recibieron a las asistentes para presentarles sus propuestas y la exitosa nueva colección primavera/verano 2024, repleta de "vestidos para ocasiones especiales e incluso para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca", apuntaban. La cita ha contado con una amplia convocatoria y las invitadas han podido degustar una selección de postres y bocados fríos y calientes, a modo de bufé, del prestigioso Alfonso Catering, que fue seleccionada para el aclamado desfile de Dior en Sevilla y ha estado presente en grandes congresos, sonadas bodas y eventos de la realeza. Además, las flores frescas de Brunia Floral pusieron una nota de color al ambiente y animaron a algunas de las asistentes a posar con ellas.

Apparentia pone el foco en Sevilla para las invitadas con más estilo

Durante el evento de inauguración, se apreciaba que muchas de sus clientas estaban felices de que, al fin, Apparentia llegase al sur. "Comprar online nos resulta muy cómodo, pero poder probarte y ver el tejido en directo hace la experiencia más especial, así que nos ha hecho ilusión ser de las primeras en descubrir este punto de venta", contaba una clienta habitual de la firma. Por suerte para quienes estén en busca de un look de invitada, la casa ha llegado para quedarse y agrandar así la oferta de este tipo de marcas que se ubican en el centro. Ya es posible vestir esos diseños que han llevado Chenoa, Cristina Pedroche, Eva González, Mónica Naranjo, Luján Argüelles, Anne Igartiburu, Soraya Arnelas, entre otras, gracias a esta firma asturiana.

El broche final fue obra de la colaboración que Apparentia hizo con la firma de aceites de oliva virgen extra Alevoo. Y es que quienes pasaron por el nuevo punto de venta de Apparentia, en el evento privado, se llevaron a casa una botella de su premiado aceite de oliva virgen extra picual ecológico, con denominación de origen protegida Sierra de Cazorla. Un oro líquido escogido en congresos internacionales por la Unión Europea, representando a España y un manjar muy apreciado fuera de nuestras fronteras.