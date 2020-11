Todas las gangas que puedes comprar en los 'special prices' de Zara, si es que no se agotan antes

Estábamos esperando a que llegar el Black Friday para darnos un pequeño capricho cuando, de repente, nos llevamos la sorpresa del siglo. No es que vayan a adelantar la fecha y ahora podamos comprar un millón de cosas con suculentos descuentos. Aunque, vista la sorpresa y el efecto que ha causado en nosotras, lo que hemos descubierto es todavía mejor. Si estabas buscando el abrigo súper calentito con el que sobrevivir este invierno, el pantalón súper tendencia o renovar los básicos a muy buen precio, atenta a lo que te contamos.

Puede el Black Friday te haya impedido observar a tu alrededor y darte cuenta de las novedades que tienen las marcas. Por eso, la sorpresa que os traemos es todavía mayor. O al menos así lo hemos vivido nosotras, que hemos estado al borde del infarto al descubrir los chollazos que hay en los special prices de Zara. No es para menos, la joya de la corona del grupo Inditex tiene en su página web productos con descuentos de hasta el 50%. ¿Es o no es una absoluta fantasía?

Después de estudiarnos la web al completo, podemos decir que hay descuentos realmente interesantes y que tal vez ahora sea la ocasión perfecta para hacer grandes adquisiciones. No es que te vuelvas loca y compres de manera compulsiva, más bien puedes aprovechar para hacerte con ese abrigo que tanto necesitas, para invertir en eternas prendas de fondo de armario completamente atemporales (de esas que queremos que nos duren toda la vida) o adelantar algunas de tus compras navideñas.

Abrigos, zapatos, pantalones, jerséis, sudaderas, faldas, vestidos... De todo hay en los special prices de Zara y todo con descuentazos. Aprovecha que no se trata de una campaña de rebajas o relacionada con el Black Friday y que la mayoría de los productos están disponibles en todas las tallas. Aunque eso no garantiza que los súper chollazos van a durar eternamente. Atenta a las propuestas que te hacemos, ficha las que más te gusten y no lo dudes, que se agotan.

Los básicos en los que invertir en los 'special prices' de Zara

Lo reconocemos, nos ha costado hacer una selección de artículos que recomendar. De hecho, cada vez que miramos la página web de Zara, se nos antojan nuevas prendas y las queremos añadir todas a la lista. A pesar de lo difícil de la misión, aquí te proponemos una selección de prendas en las que merece la pena invertir en los special prices de Zara.

Pantalón 'wide leg' en color tostado

Pantalón de tiro bajo. Bolsillos laterales y falsos bolsillos de vivo en espalda. Pernera ancha. Detalle de pliegues en delantero. Antes estaba a 25,95 euros y ahora tiene un precio de 12,99 euros.

Vestido de inspiración oriental

Vestido corto de cuello subido y manga corta. Cierre con alamares en delantero. Antes tenía un precio de 39,95 euros y ahora está rebajado a 19,99 euros.

Abrigo de lana cruzado

Abrigo confeccionado con tejido en mezcla de lana. Cuello solapa con manga larga y hombros marcados. Bolsillos delanteros con solapa de plastrón. Cierre frontal cruzado con botones metálicos. Antes tenía un precio de 99,95 euros y ahora está rebajado a 49,99 euros.

Blazer cruzada en color camel

Blazer de cuello y solapa con manga larga y hombros marcados. Bolsillos delanteros con solapa. Cierre frontal cruzado con botones metálicos. Antes tenía un precio de 49,95 euros y ahora está a 25,99 euros.

Abrigo de borreguito

Abrigo de cuello solapa y manga larga. Bolsillos delanteros de plastrón. Cierre frontal con botones combinados. Antes tenía un precio de 69,95 y ahora está a 39,99 euros.

Vaqueros cropped y wide leg

Vaqueros de tiro alto con cinco bolsillos. Efecto lavado. Pernera ancha. Cierre frontal con cremallera y botón metálico. Antes tenían un precio de 25,95 euros y ahora están a 12, 99 euros.

Abrigo oversize en gris

Abrigo confeccionado en tejido con mezcla de lana. Cuello solapa y manga larga. Bolsillos con solapa en delantero. Cierre frontal cruzado con botones. Antes tenía un precio de 99,95 euros y ahora está rebajado a 49,99 euros.

Bolso acolchado con cadenas

Bolso formato bandolera de color negro. Cuerpo con pespuntes en forma de hexágonos. Asa de mano con cadena gruesa. Asa de hombro extraíble función bandolera. Interior forrado con bolsillo. Cierre mediante imán. Antes tenía un precio de 25,95 y ahora está rebajado a 12,99 euros.

Vestido drapeado

Vestido corto de escote pico. Manga larga abullonada acabada en puño. Detalle de nudo en delantero. Forro interior. Cierre con cremallera lateral oculta en costura. Antes tenía un precio de 39,95 euros y ahora está a 19,99 euros.

Pantalón ancho de mezclilla gris

Pantalón de tiro alto. Bolsillos laterales y falsos bolsillos de vivo en espalda. Pernera ancha. Detalle de pliegues en delantero. Cierre frontal con cremallera y gancho metálico. Antes a 25,95, ahora a 12,99 euros.

Botín negro con cadena dorada

Zapato tipo botín plano de color negro. Elásticos en los laterales. Detalle de maxi cadena en la parte delantera. Acabado en punta cuadrada. Tirador trasero. Antes estaban a 35,95 euros, ahora a 19,99 euros.

Blusa en color malva con un nudo en la cintura

Blusa de escote pico. Manga larga acabada en puño elástico y volantes. Bajo acabado con nudo en delantero. Cierre frontal con botones forrados. Antes tenía un precio de 25,95 euros y ahora está a 12,99 euros.