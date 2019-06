Aladdín, la nueva colaboración de Primark Beauty y Mac Cosmetics

Quién, después de ver Aladdín, no ha querido montar alguna vez en una alfombra mágica, vivir en un Palacio como el del Sultán de Agrabah o tener un Genio que te ayude a cumplir deseos. La romántica y fantástica historia de Aladdín y Jasmín vuelve a nuestras vidas, y viene con sorpresas beauty.

Primark, y sus esperadas colaboraciones

La marca irlandesa no pasa desapercibida con sus colaboraciones, de hecho, qué fan de Disney no ha deseado (o adquirido) la famosa taza chip, o el juego de té completo, de la Bella y la Bestia. Ahora le toca el turno a la película Aladdín, que estrenó en España el 24 de mayo.

El remake de Guy Ritchie, que cuenta con Will Smith como Genio de la Lámpara, y que últimamente rescata de nuestra memoria musical la melodía de 'Un mundo ideal', o 'A whole new world' en inglés, trae consigo una colección en Primark Beauty que ya está hemos añadido a nuestra lista de deseos.

A partir de 3€ se pueden conseguir artículos y productos de la colección de Aladdín en Primark, desde cosmética a accesorios de aseo y neceser, como cepillos del pelo, aguas perfumadas, espejos de bolso, diademas e incluso antifaces con los ojos de Jasmín. Todo con los colores más representativos de la película: el morado y el turquesa.

Pero sin duda, hay un producto estrella que acapara el corazón de toda beauty freak que se precie, y esa es la paleta de sombras de ojos con una gama cromática muy afín a la estética de la película, con mucho shimmer, y con algo que la hace realmente especial: los nombres de los tonos.

Por 10 euros se podrá conseguir la paleta en España, que tiene tonalidades preciosas de transición y un colorido ideal para crear looks de verano donde no falten los verdes, rosas y cobrizos que potencien la mirada. 'Make a wish', 'Princess', 'A whole new world' o 'Freedom' son algunos de los nombres de estas sombras de ojos.

Mac, labiales e iluminadores que enamoran

Por otra parte, MAC no ha querido ser menos, la firma de cosmética profesional también ha lanzado una línea aprovechando el estreno de la película Aladdín. Sombras de ojos, pigmentos, eyeliner y polvos bronceadores con un packaging exclusivo de la colaboración, dorado, con dibujos de mandalas y mucho brillo, donde resaltan especialmente los labiales y el iluminador.

Los tonos emulan los colores del desierto, los metalizados tienen una importancia absoluta tanto en productos para los labios como en las sombras y coloretes. El dorado del sol y la magia de la película se refleja en los diferentes colores de la gama.

Los labiales en una gama cromática que va desde el rosa fucsia al nude más frío y un envase que nos transporta al mundo mágico de Agrabah. En estos swatches se aprecian los cuatro colores de la colección.