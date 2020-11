El cepillo de pelo que quita los enredos sin dolor se llama Tangle Teezer y es todo un fenómeno en Amazon

Hace trece años, el británico Shaun Pulfrey reparaba en uno de los principales problemas capilares de las mujeres en su día a día: los enredos. En aquel momento se le encendió la bombilla y decidió crear un cepillo para el pelo que desenredase sin los dolorosos tirones. Después de trabajar durante cinco años en el proyecto, Pulfrey lanzaba en 2007 el cepillo The Original, el primer invento de la firma Tangle Teezer y con el que marcó un antes y un después en el mundo de los cepillos de pelo.

En su primer año de vida el cepillo logró vender 35.000 ejemplares y actualmente ha vendido más de 50 millones de unidades en todo el mundo. Además de petarlo en Amazon, el cepillo tiene en esta plataforma más de 16.000 valoraciones y el 75% de los usuarios que lo compran le dan la máxima puntuación. A su larga lista de comentarios positivos hay que añadir que es el cepillo preferido de las celebrities, que reconocen abiertamente llevarlo en su bolso y usarlo en su día a día.

Victoria Beckham es una de las celebs que han asegurado llevar este cepillo de pelo en el bolso y, además, lo usa en la melena de su hija Harper (afortunada ella, nosotras no tuvimos esa suerte). A la ex Spice Girl le siguen otras famosas como Emma Watson, Keira Knightley, Salma Hayek o Lara Stone. Desde la firma, cuyo invento ha sido reconocido con numerosos premios, aseguran que cuando se usa Tangle Teezer el pelo queda más sano en 30 días. Este cepillo es también el responsable de que Jennifer Lopez luzca una melena envidiable. Así lo desveló en Instagram su estilista Chris Appleton quien, antes de la final de la Super Bowl en febrero de este año, cepilló la melena de la cantante con el modelo The Ultimate.

¿Cuál es la clave de su secreto?

El cepillo The Original de Tangle Teezer cuenta con púas largas y flexibles que desenredan sin romper, mientras que las cortas alisan y dejan un cabello brillante y sin encrespamiento. Efectivamente, la clave fue su diseño de púas de dos longitudes: unas cortas y otras largas, ultra flexibles y que se curvan con cada pasada, por lo que consiguen desenredar el pelo sin provocar roturas ni exceso de tirones. Además, este cepillo consigue eliminar la electricidad estática y el encrespamiento, con lo que suaviza la cutícula del pelo, lo que por un lado aporta un mayor brillo y, por otro, hace que las puntas se deterioren menos y las hebras no se quiebren.

Además, el diseño de este cepillo eliminaba por primera vez el mango y planteaba un agarre ergonómico que se adapta a la perfección a la posición de la mano que lo sujeta y hace que el cepillado sea más fácil y con mayor control.

*Precio: 7,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Desde el lanzamiento del primer cepillo Tangle Teezer la compañía no ha dejado de crecer. Ahora cuenta con tres colecciones según las categorías de cepillos: para desenredar, para moldear y de acabado. Además, ha lanzado nuevos diseños y ha pasado del color negro del primer cepillo a una gran variedad de tonos.

El cepillo que arrasa en Amazon

"Compramos el cepillo por las buenas opiniones que tenia y la verdad que añadimos una más. Sinceramente no creía que un cepillo relativamente barato podía mejorar tanto el cepillado del pelo de una niña pequeña sin los habituales tirones, quejas y llantos", se puede leer en uno de los comentarios vertidos en la plataforma de compra. "Poco puedo decir porque era para mi novia. Pero, tal y como habla ella de este cepillo, parece como con la invención de la rueda. Al parecer no sólo cepilla, sino que masajea y, lo más importante, ¡no pega tirones!", comenta un joven.

Desde su primer lanzamiento la marca ha ampliado su catálogo y ahora cuenta con tres colecciones según las categorías de cepillos: para desenredar está Detangling y abarca los modelos clásicos The Original, Fine & Fragile y Thick & Curly; The Wet para cabello mojado; la edición de viaje Compact Styler y la infantil Mini.

*Precio: 13,92€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Para usar con secador han lanzado la colección Blow Drying, compuesta por tres cepillos (Smoothing, Round y Easy Dry & Go). Por último, la línea Styling busca el acabado perfecto mientras se peina el cabello con los cepillos The Ultimate Finisher y Back-Combing Hairbrush.

Además, las herramientas Tangle Teezer se comercializan en una amplísima variedad cromática, que incluye estampados e incluso existe la opción de personalizar los cepillos con la fotografía que el usuario escoja.

Además de los beneficios y los comentarios porsitivos, al éxito del cepillo hay que sumarle su suculento precio. Este objeto de deseo de celebrities es asequible para todos los bolsillos. The Original solo cuesta 7,99 euros en Amazon.