Bronceado perfecto: Las peores consecuencias de tomar el sol en verano

En verano nos encanta estar morenas, ya sea porque durante todo el año nos han bombardeando con imágenes que fomentan el bronceado perfecto, porque es sinónimo de vacaciones o porque no entendemos ir a la playa y no tomar el sol. El caso es que tomar el sol tiene unos efectos nocivos de gran consideración sobre nuestra piel. Al igual que el envejecimiento capilar, que es mucho más evidente a la vista y que podemos combatir con algunas de las mejores mascarillas caseras, el envejecimiento de la piel es una de las consecuencias nocivas de querer presumir de bronceado. Aunque no es la única y, al igual que tomamos precauciones para tomar el sol con la depilación láser, deberíamos tenerlas siempre y renunciar a presumir de moreno por nuestra salud dérmica.

Tomar el sol durante largas jornadas de playa o piscina durante el verano es una de las tradiciones unidas a las vacaciones. Pero ahora más que nunca somos conscientes de la importancia de protegernos con cremas con una fotoprotección adecuada de amplio espectro, ya que la radiación ultravioleta es responsable de las quemaduras solares, la aparición de manchas, el envejecimiento prematuro de la piel y, como resultado, la formación de líneas de expresión y arrugas, además del riesgo que implica por el aumento de probabilidad de padecer un cáncer de piel.

Sin embargo, ¿somos conscientes del proceso que experimenta la piel tras el contacto con el sol y de cómo reacciona nuestro cuerpo a la exposición de los rayos ultravioletas? Arantxa Arana, dermatóloga, despejaremos todas las dudas para protegernos de los efectos nocivos de los rayos solares y cuidar nuestra piel para prevenir enfermedades, quemaduras y el aceleramiento del envejecimiento cutáneo por pasarnos con nuestras sesiones de bronceado.

¿Qué pasa cuando el sol incide sobre la piel?

Cuando la piel se expone a los rayos ultravioleta, esta intenta protegerse del daño produciendo más melanina: el pigmento de la piel que la vuelve más oscura. Esto es lo que produce el bronceado. De hecho, el bronceado es en realidad un mecanismo de defensa de la piel. No quiere decir que sea más sana, sino que, debido a la exposición prolongada, la piel ha activado la producción de melanina para protegerla de los efectos nocivos de los rayos UVA y UVB.

¿Qué factores influyen en la exposición a los rayos solares?

Los niveles de radiación UV que alcanzan la superficie terrestre viene condicionado por numerosos factores, como la época del año, la hora del día o la posición geográfica, además de por la nubosidad, el contenido total de ozono, la altitud sobre el nivel del mar o los aerosoles, por poner tan solo algunos ejemplos.

Por tanto, en las regiones tropicales, donde el sol se encuentra cerca de la vertical en los meses de verano, los niveles de radiación UV son muy altos. Por el contrario, en las regiones polares la elevación del sol, incluso en verano, es poca y los niveles de radiación, debido a este efecto, son bajos o moderados.

¿Qué es la melanina y cómo funciona?

Es un pigmento natural responsable del color de la piel y el cabello. La función principal de la melanina es proteger a la piel contra los efectos de la radiación ultravioleta de la luz solar. Cuando una persona se expone al sol, se activa la síntesis de melanina en los melanocitos para evitar que la piel se queme y que se dañen los núcleos celulares de la epidermis. Esta producción de melanina hace que la piel se oscurezca.

El color de la piel depende de la cantidad de melanina que se produzca. Las pieles más claras tienen una capacidad menor para absorber la radiación ultravioleta y protegerse contra los efectos del sol ya que tienen menos melanina. En las pieles más oscuras, con mayor cantidad de melanina, el nivel de protección será mayor.

¿Qué efectos del sol son perjudiciales para la piel?

El sol en exceso puede producir de forma aguda quemaduras en la piel y la exposición prolongada hace que pierda elasticidad y provoca un envejecimiento prematuro.

Por tanto, el exceso de radiación solar a lo largo de nuestra vida causa arrugas, manchas, textura irregular de la piel, arañas vasculares, poros dilatados y, sobre todo, lo más importante, es que la exposición frecuente y prolongada a los rayos ultravioleta durante muchos años es la principal causa de cáncer en la piel.

Tomar el sol en su justa medida es beneficioso

Tomarlo en su justa medida es bueno Sin embargo, y a pesar de que la sobreexposición al sol es perjudicial para nuestra piel y nuestra salud, tomarlo en su justa medida es beneficioso porque el cuerpo produce vitamina D- vital para el correcto funcionamiento de nuestro organismo ya que ayuda a la absorción del calcio y el fósforo en el intestino y evita su pérdida en el riñón - cuando la piel se expone directamente al sol. Teniendo en cuenta que muy pocos alimentos contienen esta vitamina de manera natural, la mayoría de las personas satisfacen algunas de sus necesidades de vitamina D de esta manera.