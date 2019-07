Horóscopo semanal de Cáncer (8 - 14 de julio)

No puedes seguir así Cáncer. Estas en tu mejor mes y no puedes permitir que existan personas a tu alrededor que se aprovechen de ti. Eres consciente de la situación y no eres capaz de admitirlo. Saca fuerza esta semana y deja en tu vida a la gente que de verdad te aporta algo y te haga feliz.

Tienes que ir con pies de plomo para lo que pueda venir. Se aproxima un cambio en tu vida y no debes dejar que la situación te pille desprevenido/a. Será algo momentáneo, quizás solo un cambio en la temporada de verano, pero viene un pequeño giro y te tienes que preparar.

Un consejo: práctica running o algún deporte, te ayudará a desfogar ante el estrés de las diferentes situaciones que se te presentan.