Horóscopo semanal de Capricornio (20 - 26 de abril)

La cuarentena a Capricornio no le está viniendo del todo mal por un lado, tiene pequeñas discusiones con las personas con las que convive, pero es muy propio de este signo. Sin embargo, por otro lado, está deseoso/a de salir a comerse el mundo, no puede estar tanto tiempo en una jaula y eso lo sabe muy bien.

En el ámbito del amor, se siente pleno/a, Capricornio siempre va de frente, por eso las personas que no forman parte realmente de su vida, no le importa que estén a un ladito. Sabe perfectamente desde hace mucho tiempo quienes merecen la pena y quienes no.

Un consejo: Capricornio tiene que asumir que, esta semana que entra, debe coger aire y fuerzas.