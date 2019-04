Horóscopo semanal de Leo (8 - 14 abril)

No escatimas en esfuerzos, Leo, y es que sabes que solo el trabajo duro te llevará allí donde quieres llegar y ya te falta poco. Has vivido un año de auténticos cambios que te han venido muy bien en todos los ámbitos de tu vida y no estás dispuesta a parar ahora. Tu familia lo es todo para ti y ellos lo saben y te aprecian enormemente por ello, pero también debes encontrar el equilibrio y dedicarte algo de tiempo a ti misma para tu disfrute y crecimiento personal, alejada de todo aquello que forma parte de tu rutina. Un tiempo en soledad y relajación te ayudará a reencontrarte con tus más profundos sueños y anhelos y renovará tus fuerzas y tus ganas de comerte el mundo.

Un consejo: ¿Cuánto hace que no te das un pequeño capricho? ¡Hazlo esta semana!

Tu signo afín de la semana: Sagitario, Libra.