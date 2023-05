Horóscopo de hoy 8 de mayo de 2023: Consulta las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Empieza una nueva semana y toca descubrir qué le deparan los astros a los signos del zodiaco, que empiezan a vivir un periodo más estable después de la intensidad cósmica de la Luna llena de mayo y el segundo eclipse lunar. En ese sentido, las predicciones del horóscopo para hoy 8 de mayo de 2023 se presentan calmadas y pausadas y sin mucho lugar para la aventura.

En lo referente a las comunicaciones, Mercurio Retrógrado sigue haciendo de las suyas en los signos del zodiaco, aunque no se notan tanto sus efectos como en otras ocasiones. A pesar de esta especie de inmutabilidad cósmica, éstas no son las únicas cuestiones relacionadas con las predicciones del horóscopo para hoy 8 de mayo de 2023.

Consulta todas las predicciones del horóscopo del día 8 de mayo de 2023 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis para afrontar este lunes de mayo con todas las herramientas cósmicas de tu lado.

Horóscopo de Aries del 8 de mayo

La semana no terminó como habías planeado y todo lo que tenías bajo control hizo aguas. Hoy notarás cómo esos pequeños contratiempos iniciales empiezan a ser favorables y respirarás aliviado por no haber tomado decisiones precipitadas.

Horóscopo de Tauro del 8 de mayo

Tauro, no le prestas atención a tu cuerpo y hace tiempo que te está advirtiendo que no es un buen momento. Ese malestar que arrastras desde hace días eclosionará hoy y pondrá en jaque todo lo que tenías planeado.

Horóscopo de Géminis del 8 de mayo

Las buenas noticias llamarán a tu puerta. Géminis, has tenido paciencia y has sabido esperar. Mientras, has desarrollado tu lado más creativo y eso se transforma en una muy buena noticia laboral que recibirás hoy. Enhorabuena, te lo mereces.

Horóscopo de Cáncer del 8 de mayo

Cáncer, hoy desprenderás un magnetismo con el que te resultará imposible pasar desapercibido. Es tu día, y lo mejor es que lo sabes. No te lo pienses dos veces y sal a comerte el mundo porque nada ni nadie te va a frenar.

Horóscopo de Virgo del 8 de mayo

La familia es muy importante para ti y esa tirantez que has experimentado en los últimos días se tornará ternura en el día de hoy. Los conflictos van a cesar y vas a querer pasar más tiempo con los tuyos, que también estarán deseosos de pasar tiempo contigo.

Horóscopo de Leo del 8 de mayo

Un halo de misticismo te envolverá hoy, Leo. Estarás muy reflexivo e introvertido, algo que no combina con tu carácter, pero es que te lo mereces y lo necesitas. Has estado demasiado tiempo en la cresta de la ola y hoy necesitas parar.

Horóscopo de Libra del 8 de mayo

Por fin algo de calma y tiempo para ti, Libra. Estás saturado y tu cabeza no da para más, pero hoy los astros se van a alinear para que disfrutes en compañía y olvides por un momento todo lo que te ronda la mente y no te deja dormir por las noches.

Horóscopo de Escorpio del 8 de mayo

Te enfrentas a tu trabajo siempre con especial optimismo y hoy te va a tocar hacer gala de él con mucha más intensidad. Tu entorno no te lo va a poner nada fácil, pero saldrás airoso de cualquier situación que se presente como un obstáculo.

Horóscopo de Sagitario del 8 de mayo

Estás en conflicto permanente. Tienes claro lo que sientes y lo que quieres hacer, pero hay algo que te frena. Hoy darás rienda suelta a tu mente y te concederás ese pequeño capricho que llevas tanto tiempo reprimiéndote.

Horóscopo de Capricornio del 8 de mayo

Tienes ganas de disfrutar de tus amigos y estás tan ocioso que sólo quieres calle. Hoy tendrás gran poder de convocatoria y tus amigos querrán estar contigo en cualquier plan que propongas. Eres el alma de la fiesta, aunque a veces te pierdan las palabras, Capricornio.

Horóscopo de Acuario del 8 de mayo

Ese amor del pasado que pulula por tu mente saldrá de ella para materializarse en forma de encuentro cósmico. No estás preparado para que suceda, pero los astros hoy quieren que sientas mariposas en el estómago y ya mañana reflexiones sobre qué hacer con ellas.

Horóscopo de Piscis del 8 de mayo

Piscis, hoy es el día en el que te armarás de valor para hacer esa propuesta en tu trabajo sobre la que llevas tan tiempo reflexionando. Los astros te darán la confianza necesaria para que verbalices tus ideas y, además, contagies a los demás de ese espíritu.