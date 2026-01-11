Horóscopo de hoy domingo 11 de enero de 2026: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

Este domingo 11 de enero de 2026 se respira un clima distinto, como si el cielo nos hubiera pedido bajar la voz para poder escucharnos mejor. Acaba de producirse el cuarto menguante de la Luna y su efecto se nota en una sensibilidad más afinada, en recuerdos que regresan y en la necesidad de revisar decisiones recientes con honestidad. No es un día de grandes fuegos artificiales, sino de comprensión profunda y de pequeños gestos que sostienen.

Venus continúa su tránsito por Capricornio y marca una pauta clara en el amor y en los vínculos, menos promesas vacías y más hechos, menos impulsos y más compromiso. Los signos buscan estabilidad emocional, seguridad y relaciones que aporten calma y proyecto, también en el terreno laboral y material. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 11 de enero de 2026

Aries amanece con una energía más introspectiva de lo habitual, algo que puede sorprenderle pero que le viene como anillo al dedo para recolocar prioridades. El cuarto menguante le invita a observar sus reacciones y a entender por qué ciertas situaciones le activan más de la cuenta. En el trabajo no es un día para forzar resultados, sino para revisar estrategias y cerrar asuntos pendientes con calma. En las relaciones personales se muestra más reflexivo y menos impulsivo, lo que facilita conversaciones sinceras. En el amor, Venus en Capricornio le empuja a tomarse en serio compromisos que antes esquivaba, valorando la estabilidad emocional. La fortuna aparece cuando Aries se permite parar y elegir con conciencia.

Horóscopo de Tauro del 11 de enero de 2026

Tauro se siente especialmente cómodo con la energía del día, encontrando refugio en lo conocido y en aquello que le aporta seguridad. La Luna menguante le ayuda a soltar miedos relacionados con la incertidumbre y a confiar más en su capacidad para sostenerse. En el trabajo puede consolidar avances recientes y sentar bases sólidas para el futuro, sin prisas pero sin pausas. En las relaciones personales busca calma, lealtad y coherencia. En el amor, Venus en Capricornio refuerza su deseo de vínculos estables y comprometidos, donde el afecto se demuestra con hechos. La fortuna se manifiesta en decisiones prácticas que le devuelven la tranquilidad.

Horóscopo de Géminis del 11 de enero de 2026

Géminis vive un día que le pide bajar el ruido mental y ordenar pensamientos que llevaba tiempo acumulando. El cuarto menguante actúa como un filtro emocional que le ayuda a distinguir entre lo urgente y lo importante. En el trabajo conviene revisar detalles, corregir errores y no dispersarse en demasiadas ideas a la vez. En las relaciones personales puede mostrarse más reservado, pero también más honesto. En el amor, Venus en Capricornio le recuerda que la claridad y la responsabilidad afectiva son imprescindibles si quiere algo duradero. La fortuna llega cuando Géminis se compromete con una decisión y deja de aplazarla.

Horóscopo de Cáncer del 11 de enero de 2026

Cáncer siente con intensidad este momento lunar, ya que remueve emociones profundas y necesidades que había dejado en segundo plano. Es un día para cuidarse, escuchar el cuerpo y el corazón y no exigirse más de lo necesario. En el trabajo puede necesitar apoyo o reconocimiento, por lo que conviene expresar lo que siente sin miedo. En las relaciones personales se muestra más sensible y empático, aunque también más consciente de sus límites. En el amor, Venus en Capricornio le invita a construir relaciones seguras y estables, basadas en la confianza mutua. La fortuna aparece cuando Cáncer se permite recibir tanto como da.

Horóscopo de Leo del 11 de enero de 2026

Leo atraviesa una jornada más tranquila de lo habitual, en la que el cuarto menguante le empuja a reflexionar sobre su rumbo personal. No es un día de protagonismo, sino de observación y reajuste interno. En el trabajo puede avanzar desde la discreción, planificando con inteligencia los próximos pasos. En las relaciones personales se muestra más cercano y menos orgulloso, lo que fortalece la confianza. En el amor, Venus en Capricornio le recuerda que la constancia y la lealtad también son formas de brillar. La fortuna acompaña cuando Leo escucha más y actúa con coherencia.

Horóscopo de Virgo del 11 de enero de 2026

Virgo encuentra en este domingo un terreno ideal para ordenar tanto emociones como asuntos prácticos. La Luna menguante le ayuda a soltar la autoexigencia excesiva y a aceptar que no todo depende de su control. En el trabajo es un buen momento para cerrar etapas, organizar tareas y preparar el camino para nuevos retos. En las relaciones personales se muestra más comprensivo y menos crítico. En el amor, Venus en Capricornio refuerza su deseo de estabilidad y proyectos compartidos, alejándole de relaciones confusas. La fortuna se activa cuando Virgo confía en su criterio sin castigarse.

Horóscopo de Libra del 11 de enero de 2026

Libra siente la necesidad de equilibrar su mundo interior, ya que este momento lunar le enfrenta a decisiones emocionales pendientes. En el trabajo puede ser un buen día para aclarar acuerdos o redefinir colaboraciones desde una posición más firme. En las relaciones personales busca armonía, pero entiende que esta pasa por la sinceridad. En el amor, Venus en Capricornio le pide compromiso real y claridad, incluso si eso implica incomodar. La fortuna llega cuando Libra se posiciona con honestidad y se elige a sí mismo.

Horóscopo de Escorpio del 11 de enero de 2026

Escorpio vive una jornada intensa pero sanadora, en la que el cuarto menguante le ayuda a cerrar ciclos emocionales importantes. Es un día para soltar rencores y dejar atrás dinámicas que ya no le representan. En el trabajo puede avanzar con paso firme y discreto, consolidando logros sin necesidad de exponerse. En las relaciones personales se muestra más selectivo y profundo. En el amor, Venus en Capricornio le invita a construir vínculos sólidos y leales, dejando atrás juegos de poder. La fortuna aparece cuando Escorpio actúa desde la verdad emocional.

Horóscopo de Sagitario del 11 de enero de 2026

Sagitario siente hoy una llamada a la responsabilidad que le ayuda a enfocar mejor sus objetivos. El cuarto menguante le invita a revisar promesas hechas y a reorganizar su tiempo con mayor realismo. En el trabajo es un buen día para planificar a medio plazo y asumir compromisos con mayor constancia. En las relaciones personales se muestra más reflexivo y menos impulsivo. En el amor, Venus en Capricornio le recuerda que la estabilidad no es una jaula, sino una base desde la que crecer. La fortuna llega cuando Sagitario combina ilusión con disciplina.

Horóscopo de Capricornio del 11 de enero de 2026

Capricornio continúa bajo una luz especial con Venus en su signo, reforzando su magnetismo y su madurez emocional. La Luna menguante le conecta con emociones que suele gestionar en silencio, invitándole a expresarlas sin miedo. En el trabajo puede consolidar posiciones y avanzar con seguridad hacia metas importantes. En las relaciones personales se muestra más accesible y cercano de lo habitual. En el amor, apuesta claramente por compromisos serios y duraderos. La fortuna le acompaña cuando se permite sentir sin perder su solidez.

Horóscopo de Acuario del 11 de enero de 2026

Acuario vive un día de ajustes internos, ya que este momento lunar le pide revisar emociones que suele racionalizar. En el trabajo conviene adaptarse a estructuras más rígidas de lo habitual, entendiendo que ahora aportan estabilidad. En las relaciones personales puede necesitar espacio, pero también honestidad emocional. En el amor, Venus en Capricornio le invita a tomarse en serio lo que siente y a no huir cuando aparecen responsabilidades. La fortuna aparece cuando Acuario integra su libertad con compromiso consciente.

Horóscopo de Piscis del 11 de enero de 2026

Piscis atraviesa una jornada sensible y reveladora, en la que el cuarto menguante le ayuda a poner límites emocionales sin perder su empatía. En el trabajo es importante mantener los pies en la tierra y no idealizar situaciones que requieren pragmatismo. En las relaciones personales se muestra más selectivo y protector consigo mismo. En el amor, Venus en Capricornio le anima a buscar relaciones estables donde pueda sentirse seguro y valorado. La fortuna se manifiesta cuando Piscis confía en su intuición y la acompaña de decisiones firmes.