Horóscopo de hoy lunes 1 de septiembre de 2025: Descubre la predicción gratuita de cada signo del zodiaco

Hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, estrenamos el mes de septiembre con una energía que pide movimiento, apertura y renovación. La Luna sigue avanzando en su fase creciente tras el cuarto creciente y esto nos impulsa a mirar hacia adelante con curiosidad y ganas de aprender. Es el momento perfecto para sacudirse la pereza del verano y lanzarse a explorar nuevas ideas o proyectos que nos reten. El cielo nos recuerda que salir de la zona de confort puede ser incómodo al principio, pero también tremendamente liberador. La jornada comienza con un aire de oportunidad que nos anima a confiar en que algo distinto puede estar por llegar.

Venus continúa brillando en Leo y eso convierte las relaciones en una auténtica fiesta de alegría, pasión y creatividad. Los vínculos amorosos se llenan de chispa y los solteros encuentran más de una ocasión para dejarse conquistar o para seducir con una sonrisa que dice más que mil palabras. Es un tránsito que nos empuja a mostrar sin miedo lo que sentimos, a arriesgarnos en el terreno afectivo y a poner una pizca de diversión incluso en los momentos más serios. La intensidad se convierte en protagonista, pero también la risa y el juego compartido.

Los signos de fuego serán los más magnéticos en este arranque de mes, capaces de encender la admiración allí donde vayan. No obstante, todos los signos encontrarán un regalo especial en este día porque el ambiente general invita a confiar en uno mismo, a moverse con decisión y a empezar septiembre con el pie derecho. Es hora de dejar atrás lo que pesaba y de abrir las puertas a lo nuevo.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 1 de septiembre de 2025

Septiembre empieza para ti con una fuerza arrolladora que te invita a lanzarte de lleno en tus planes. La Luna creciente potencia tu capacidad de iniciativa y te empuja a probar lo que llevas tiempo posponiendo. Venus en Leo te convierte en el centro de atención en el terreno amoroso y tu magnetismo será difícil de resistir. Hoy es un día en el que podrás sacar ventaja de tu energía porque todo lo que hagas tendrá un aire de conquista. En lo laboral no tengas miedo de arriesgar porque las propuestas atrevidas serán bien recibidas. Empiezas el mes con una vibración que te coloca en el camino de las oportunidades.

Horóscopo de Tauro del 1 de septiembre de 2025

El nuevo mes trae para ti un aire de introspección y la necesidad de cuidar tu entorno más íntimo. La Luna creciente te invita a dejar entrar novedades en tu hogar o en tu rutina diaria para que todo fluya mejor. Venus en Leo despierta tu faceta más cálida y hace que quieras dar y recibir cariño de forma más intensa. En el amor puedes vivir momentos entrañables y sentir que las pequeñas cosas tienen un gran valor. Es un buen día para ordenar ideas y poner en marcha proyectos personales que te aporten estabilidad. El arranque de septiembre te pide equilibrio entre el disfrute y la organización.

Horóscopo de Géminis del 1 de septiembre de 2025

Tu mente arranca septiembre a toda velocidad y con mil ideas deseando salir a la luz. La Luna creciente potencia tu necesidad de aprender, comunicar y explorar nuevas formas de relacionarte con el mundo. Venus en Leo enciende tu encanto y te convierte en un narrador irresistible, capaz de atrapar con tus palabras y tus gestos. En el amor te sentirás juguetón y abierto a dejarte sorprender por alguien especial. En el trabajo es un buen momento para expresar lo que piensas con claridad porque tendrás facilidad para convencer. Empiezas el mes con ganas de salir de la rutina y abrirte a experiencias distintas.

Horóscopo de Cáncer del 1 de septiembre de 2025

Este primer día del mes te invita a prestar atención a tus recursos y a cómo los estás gestionando. La Luna creciente te da la oportunidad de hacer ajustes en tu economía o en tu forma de usar la energía personal. Venus en Leo trae placer y generosidad a tu vida, lo que hace que busques disfrutar de lo que tienes con quienes más quieres. En el amor podrás vivir instantes de ternura y también de pasión si te permites bajar las defensas. En lo laboral tu esfuerzo empieza a dar frutos, aunque aún quede trabajo por hacer. Septiembre se abre con la promesa de seguridad y también con un recordatorio de que debes valorarte más.

Horóscopo de Leo del 1 de septiembre de 2025

Tu brillo es absoluto en este arranque de mes gracias a Venus en tu signo que te coloca en el epicentro del magnetismo. La Luna creciente potencia tu deseo de renovarte y de mostrar lo mejor de ti al mundo. Es un día perfecto para dar un paso decisivo en proyectos personales o para arriesgar en el terreno sentimental. El amor se enciende con fuerza y tus gestos tendrán un poder casi hipnótico sobre los demás. En lo laboral podrás liderar con naturalidad porque la gente confiará en tu criterio. Empiezas septiembre con energía, pasión y un carisma que nadie puede ignorar.

Horóscopo de Virgo del 1 de septiembre de 2025

El comienzo del mes trae para ti la necesidad de parar y reflexionar sobre lo que de verdad quieres. La Luna creciente activa tu mundo interior y te anima a soltar viejas dudas que ya no tienen cabida en tu presente. Venus en Leo despierta tu deseo de disfrutar y te recuerda que no todo tiene que ser trabajo y responsabilidad. En el amor sentirás que necesitas dejarte llevar con más confianza y menos cálculo. En lo laboral puedes sorprender con una idea brillante que aporte frescura. Arrancas septiembre con la sensación de que algo está por renovarse en tu interior.

Horóscopo de Libra del 1 de septiembre de 2025

El arranque de septiembre te empuja a poner el foco en tu carrera y en cómo quieres proyectarte hacia el futuro. La Luna creciente te anima a asumir un reto que puede marcar una diferencia en tu camino. Venus en Leo añade magnetismo a tu presencia pública y hace que los demás te vean con admiración. En el amor tu intensidad se mezcla con un aire juguetón que atraerá miradas. En lo laboral es un buen momento para dar un paso firme hacia tus metas. Comienzas el mes con determinación y con la posibilidad de ganar terreno en áreas que te importan.

Horóscopo de Escorpio del 1 de septiembre de 2025

El arranque de septiembre te empuja a poner el foco en tu carrera y en cómo quieres proyectarte hacia el futuro. La Luna creciente te anima a asumir un reto que puede marcar una diferencia en tu camino. Venus en Leo añade magnetismo a tu presencia pública y hace que los demás te vean con admiración. En el amor tu intensidad se mezcla con un aire juguetón que atraerá miradas. En lo laboral es un buen momento para dar un paso firme hacia tus metas. Comienzas el mes con determinación y con la posibilidad de ganar terreno en áreas que te importan.

Horóscopo de Sagitario del 1 de septiembre de 2025

Hoy sientes que septiembre se abre para ti con un aire de aventura y de descubrimiento. La Luna creciente te empuja a explorar nuevas ideas, viajes o aprendizajes que te saquen de la rutina. Venus en Leo ilumina tu magnetismo y te convierte en uno de los signos más irresistibles del día. En el amor tendrás oportunidades para disfrutar de momentos intensos y divertidos. En lo laboral tu visión amplia y tus propuestas innovadoras serán muy valoradas. Empiezas el mes con energía expansiva que te anima a confiar en lo nuevo y en lo inesperado.

Horóscopo de Capricornio del 1 de septiembre de 2025

El inicio del mes te lleva a mirar hacia dentro y a transformar aquello que ya no encaja en tu vida. La Luna creciente activa tu mundo emocional y te invita a dejar atrás viejos miedos. Venus en Leo despierta tu pasión más íntima y hace que vivas el amor con intensidad. En lo laboral es un día para reorganizarte y pensar en cómo quieres avanzar en septiembre. Tus relaciones más cercanas pueden convertirse en fuente de apoyo y complicidad. Empiezas el mes con la posibilidad de liberarte de lo rígido y abrirte a lo que de verdad deseas.

Horóscopo de Acuario del 1 de septiembre de 2025

Septiembre arranca poniendo tus relaciones en primer plano y la Luna creciente ilumina el valor de tus asociaciones. Venus en Leo te invita a abrir el corazón y a compartir con alegría. El amor se presenta lleno de magnetismo y de momentos que pueden marcar un antes y un después. En lo laboral las colaboraciones serán clave para avanzar en proyectos importantes. Hoy sientes que los demás aportan a tu vida justo lo que necesitas. Empiezas el mes con la certeza de que no tienes que hacerlo todo solo y de que las alianzas son tu gran tesoro.

Horóscopo de Piscis del 1 de septiembre de 2025

Este primer día del mes te empuja a revisar tu rutina y a buscar un equilibrio más sano entre obligaciones y placer. La Luna creciente te da la oportunidad de reorganizar tu tiempo con creatividad. Venus en Leo convierte incluso lo cotidiano en algo más divertido y apasionante. En el amor sentirás que puedes expresarte con más seguridad y eso fortalecerá tus vínculos. En lo laboral tu esfuerzo será visible y podrás recibir un reconocimiento que te motive aún más. Septiembre comienza para ti con la promesa de crecimiento personal y con la sensación de que lo mejor está por venir.